Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио под угрозой срыва из-за нашествия устриц

Проведение соревнований по гребле в рамках летних Олимпийских игр в Токио оказалось под угрозой срыва из-за нашествия устриц, информирует BBC.

Морские обитатели массово скопились в каналах комплекса по гребле на каноэ и байдарках в районе Токийского залива, где и должны состояться соревнования. Устрицы закрепляются на поплавках и тем самым мешают поддерживать спокойствие водной поверхности для участников игр.

Всего было обнаружено около 14 т устриц. Под их весом оборудование ушло под воду: сеть поплавков длиной 5,6 км вытаскивали на берег, ремонтировали и очищали от устриц прямо на месте обнаружения. На устранение последствий ушло примерно 1,28 миллиона долларов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях в гребле на байдарках и каноэ будет разыграно 16 комплектов наград.