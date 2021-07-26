У Великой второй подряд олимпийский финал против соотечественницы
В финальный матч женского фехтовального турнира в Токио вышли две российские саблистки — София Позднякова и Софья Великая. Это шестой случай в истории Олимпийских игр, когда золото разыграют два спортсмена из СССР или России.
Однажды золотой поединок провели шпажисты, четырежды — саблисты. Причем в 2016 году Великая проиграла чисто российский финал Яне Егорян, а вот отец ее будущей соперницы Станислав Поздняков свое дерби выиграл — в финале Атланты у Сергея Шарикова.
Все наши дубли в фехтовании на Олимпийских играх
|
Год
|
Город
|
Оружие
|
Финал
|
1960
|
Рим
|
Рапира
|
Виктор Жданович — Юрий Сисикин
|
1976
|
Монреаль
|
Сабля
|
Виктор Кровопусков — Владимир Назлымов
|
1980
|
Москва
|
Сабля
|
Виктор Кровопусков — Михаил Бурцев
|
1996
|
Атланта
|
Сабля
|
Станислав Поздняков — Сергей Шариков
|
2016
|
Рио-де-Жанейро
|
Сабля
|
Яна Егорян — Софья Великая
|
2021
|
Токио
|
Сабля
|
Софья Великая — София Позднякова
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