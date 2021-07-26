У Великой второй подряд олимпийский финал против соотечественницы

В финальный матч женского фехтовального турнира в Токио вышли две российские саблистки — София Позднякова и Софья Великая. Это шестой случай в истории Олимпийских игр, когда золото разыграют два спортсмена из СССР или России.

Однажды золотой поединок провели шпажисты, четырежды — саблисты. Причем в 2016 году Великая проиграла чисто российский финал Яне Егорян, а вот отец ее будущей соперницы Станислав Поздняков свое дерби выиграл — в финале Атланты у Сергея Шарикова.

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