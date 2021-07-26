Олимпиада
Токио-2020
Фехтование
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Фехтование

У Великой второй подряд олимпийский финал против соотечественницы

13:05
Теги:

В финальный матч женского фехтовального турнира в Токио вышли две российские саблистки — София Позднякова и Софья Великая. Это шестой случай в истории Олимпийских игр, когда золото разыграют два спортсмена из СССР или России.

Однажды золотой поединок провели шпажисты, четырежды — саблисты. Причем в 2016 году Великая проиграла чисто российский финал Яне Егорян, а вот отец ее будущей соперницы Станислав Поздняков свое дерби выиграл — в финале Атланты у Сергея Шарикова.

Все наши дубли в фехтовании на Олимпийских играх

Год

Город

Оружие

Финал

1960

Рим

Рапира

Виктор Жданович — Юрий Сисикин

1976

Монреаль

Сабля

Виктор Кровопусков — Владимир Назлымов

1980

Москва

Сабля

Виктор Кровопусков — Михаил Бурцев

1996

Атланта

Сабля

Станислав Поздняков — Сергей Шариков

2016

Рио-де-Жанейро

Сабля

Яна Егорян — Софья Великая

2021

Токио

Сабля

Софья Великая — София Позднякова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Опрос

проголосовало: 12732
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Великая Чусовитина завершила карьеру. 46-летнюю гимнастку лишили звания знаменосца и не пустили в финал
Путин предложил создать новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга
Кто и зачем зарезал пенсионерку и ее сына в Петербурге
Нож нашли в кармане адмирала, семью которого зарезали в Петербурге
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события