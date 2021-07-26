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Виталий Милонов: «Это не просто русский финал по фехтованию! Будет возмездие организациям США и МОК»

13:03
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал выход российских саблисток Софьи Великой и Софии Поздняковой в финал Олимпиады в Токио.

«Это не просто русский финал, а двойной русский финал! Девочки сражаются не только с оппонентами, но и с организациями США и МОК, — сказал Милонов «СЭ». — Это для нас особенно ценно! Мы искренне радуемся за наших девчонок. Действия МОК — это просто ниже любого достоинства. Психологическая обстановка на Олимпиаде оставляет желать лучшего. Вместо праздника наши спортсмены испытывают давление. В Лос-Анджелесе в 1984 году к советским спортсменам бы относились лучше. Они просто негодяи, все им вернется. Будет возмездие!»

Финал состоится сегодня, 26 июля, в 14.45 по московскому времени.

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