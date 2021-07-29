В Госдуме отреагировали на золото рапиристок в Токио: «Мартьянова показала бойцовский русский характер!»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал победу российских рапиристок на Олимпийских играх в Токио.

«Я не знаю ни одного человека, живущего в России, который бы не был рад за наших девочек, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Конечно, это классная победа. Все смотрели, как они бились. И травмы нас преследовали. Слаженная коллективная игра дала свой результат, и мы стали чемпионами Олимпиады. Мы гордимся нашими спортсменками. Радуемся, когда они выигрывают и очень огорчаемся, когда проигрывают».

Также Свищев считает, что Марта Мартьянова спасла нашу команду от поражения.

«Продолжить борьбу с травмой, несмотря на боль и неудобства, говорит о том, что у нашей девочки поистине бойцовский русский характер. Она понимала, что от нее зависит судьба всей команды и олимпийского золота. Для нее и для всех нас это был геройский поступок. Она спасла наше золото, за это мы ей благодарны», — добавил Свищев.

В финале командного первенства на Олимпиаде в Токио россиянки победили француженок со счетом 45:34. В составе сборной России выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова, запасная — Аделина Загидуллина. Отметим, что Мартьянова получила травму во время финала, однако 22-летняя спортсменка смогла вернуться на фехтовальную дорожку.

Золотая медаль в женском командном первенстве в рапире стала для России восьмой на Играх в Японии.