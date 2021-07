Боксер и фотомодель проиграла в Токио, но, если взглянуть на ее прошлое, неудача на Олимпийских играх может показаться триумфом.

Рамла Али родилась в Могадишо примерно в 1989 году — девушка не знает свой точный возраст. Семья Али бежала в Великобританию из-за гражданской войны, которая забрала жизнь ее старшего брата. 12-летний Абдул Рахман Али был инвалидом-колясочником. Когда он находился на заднем дворе дома, туда прилетел минометный снаряд. Мальчик скончался на месте. Рамле тогда было два года.

Ее мать не получила никакого образования. Одна из причин — сомалийские традиции отношения к женщинам, другая — в Могадишо есть проблемы со школами. Поэтому работу в Великобритании она нашла с трудом.

Вместе с Рамлой в Лондон переехали ее четверо братьев и сестра. Девочка стеснялась своего происхождения. Из-за того, что у нее довольно светлая для сомалийки кожа, она выдавала себя за арабку — Рамла считала, что англичане к ним относятся лучше. Впрочем, со временем сверстники все равно узнали, что она из Сомали — ведь ее мать, напротив, всячески демонстрировала, откуда она родом. «Если вы войдете в дом моей мамы, то попадете в Сомали. Запах, декор, язык, манеры — все там», — говорит девушка.

Рамла прожила в Сомали два первых года жизни, поэтому не успела впитать в себя традиции этой страны. Она росла в Великобритании, и ее ценности формировались по европейским стандартам. Мать запрещала ей заниматься спортом — даже плаванием и легкой атлетикой. И Рамла пошла ей наперекор, причем выбрала максимально брутальный вид спорта из тех, которые были доступны, — бокс. Естественно, матери она ничего не сказала.

«В моей семье никто ничего не обсуждает. В африканской культуре не говорят ни о чем. Вы не рассказываете о том, что делаете, не говорите о своем психическом состоянии или как прошел ваш день — это странно», — отмечает Рамла.

Рамла начала заниматься боксом в седьмом классе. Сейчас она стройняшка, а тогда была довольно пухлой, из-за чего комплексовала. Чтобы скрыть недостатки фигуры, она надевала майки большого размера и широкие штаны.

По словам Рамлы, после первых тренировок она почувствовала эйфорию. На протяжении всей учебы в школе она занималась боксом, но по-прежнему скрывала это от матери. Это давило на нее: она чувствовала себя некомфортно из-за того, что боялась сказать правду. Рамла так и не смогла найти в себе силы, чтобы признаться, и в конце концов ее мать узнала обо всем сама. Конечно же, она возмутилась — после смерти сына во время войны, после убийства племянника (пырнули ножом на заднем дворе школы в Лондоне) она была категорически против любых проявлений жестокости.

«Мама сказала: «Сядь, мне нужно поговорить с тобой. Как ты себя чувствуешь, когда выходишь на ринг против девушки, которая тоже чья-то дочь?» — вспоминает Рамла. Тогда девушка пообещала матери бросить бокс. По словам Рамлы, она чувствовала себя британкой. Но когда разговаривала с матерью, чувствовала себя сомалийкой. Скромной сомалийкой. Мама Рамлы до сих пор не умеет читать. При этом в воспитании детей большое внимание уделяла их образованию. Врач, медбрат, медсестра, спортивный диетолог, специалист в области искусственного интеллекта — вот кем стали братья и сестры Рамлы.

Уход из бокса не пошел Рамле на пользу. Она то начинала, то бросала курить, не могла найти себя в жизни. Но ради матери держала обещание. И все же девушка не вытерпела — когда ей было 20, она вернулась в зал бокса. «Мне было очень грустно и одиноко. А из спортзала постоянно звонили», — рассказывает Рамла. Тогда же она познакомилась с мужчиной по имени Ричард Мур. Сначала он был просто ее тренером, а потом стал мужем.

Рамла поставила перед собой цель попасть в сборную Великобритании. Спустя шесть лет после возобновления тренировок она выиграла чемпионат Англии. Затем выступила на чемпионате Европы, где в 1/8 финала уступила норвежке Мариэль Хансен. Семья девушки не могла не заметить ее триумфа, но вместо поздравлений мать отвернулась от дочери, нарушившей обещание.

Чемпионат Европы-2016 — единственный турнир, на котором она билась за Великобританию. На следующем чемпионате Англии Рамла остановилась на стадии полуфинала, а на ЧМ-2018 уже представляла Сомали. До этого она дала интервью одному из сомалийских телеканалов, сообщив, что хочет боксировать за родную страну, — и это сработало.

Рамла стала первым в истории боксером из Сомали на чемпионатах мира, а теперь и на Олимпиадах — да еще и несла флаг страны на церемонии открытия. 26 июля Рамла всухую проиграла румынке Марии Нечите (0:5). Но горечь ее поражения смягчил тот факт, что за день до боя ей позвонила мама. Она сказала, что хочет, чтобы Рамла была счастлива.

Бокс — важная часть жизни Рамлы, но есть у нее и другие занятия. В 2018 году она запустила благотворительную инициативу The Sisters Club, направленную на то, чтобы помочь беженцам, представителям этнических и религиозных меньшинств начать заниматься спортом. На сентябрь 2021-го намечена презентация ее книги «Not Without A Fight» («Не без боя») — о десяти главных боях в ее жизни. А продюсер Ли Мэгидей вместе с кинокомпанией Film4 собралась снять фильм о жизни Рамлы. Плюс к этому Рамла — фотомодель. Она сотрудничает с одним из главных международных модельных агентств IMG Models, появлялась на обложках Vogue, Wall Street Journal, Financial Times и т.д.

И еще кое-что о боксерской карьере Рамлы: в октябре 2020 года она дебютировала в профи, с тех пор провела три боя, во всех победила. Развиваться в профессиональном боксе ей помогает Энтони Джошуа.

Рамла Али (на подкасте Gemili & Poz): «Я хочу вдохновлять. Нужно мыслить широко. Я хочу показать, что мы пришли из одного и того же места, но если я смогла чего-то добиться, то и вы сможете это сделать».

В материале использованы цитаты из интервью Рамлы Али Sports Illustrated.

Никита Карин