Исинбаева: «Удивлена, что мужская и женская сборная баскетбола 3x3 борются за медали»

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева перед полуфиналом баскетбола 3х3 на Олимпиаде в Токио рассказала, что тоже любит этот вид спорта.

«Я и сама люблю поиграть в любительский баскетбол. На уровне дворового футбола все могут поиграть в любом месте. Плюс мы со своей стороны строим площадки, развиваем этот уличный вид спорта.

Если честно, удивлена, что мужская и женская сборная борются за медали. Приятно удивлена. Ребятам и девчатам удачи, верим в вас! Желаю вам победы. Поздравит ли ОКР сестер Фролкиных с днем рождения? Это останется тайной, все узнаете от Станислава Позднякова.



Учитывая, что нашей баскетбольной сборной здесь нет, баскетбол 3x3 вполне может стать нашим новым флагманом. Это нетребовательный вид спорта, здесь не нужны большие залы. Достаточно трети зала, а кольцо можно сделать самостоятельно. Это полезный вид для развития всего баскетбола. Думаю, за этим видом спорта будущее. Хорошо, что он у нас есть и мы в топе", — сказала Исинбаева.

Российская баскетбольная команда в 1/2 финала Олимпийских игр играет с командой Сербии.