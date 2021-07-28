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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады

11:49
Сербия — Россия — 10:21. Фото AFP
Сербия — Россия — 10:21. Фото AFP
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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио. Встреча закончилась со счетом 21:10 в пользу россиян.

Российская команда стала первым финалистом Олимпиады. Ее соперник определится в матче между сборными Бельгии и Латвии.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

1/2 финала

Сербия — Россия — 10:21

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события