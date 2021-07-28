Мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
11:49
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила команду Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио. Встреча закончилась со счетом 21:10 в пользу россиян.
Российская команда стала первым финалистом Олимпиады. Ее соперник определится в матче между сборными Бельгии и Латвии.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
1/2 финала
Сербия — Россия — 10:21
Читайте также
«Сент-Луис» повысил зарплату Бучневича в два раза. Сможет ли Павел заменить Тарасенко после обмена из «Рейнджерс»?
152
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю