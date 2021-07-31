Сборная Швеции завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

Швед Даниэль Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска на Играх в Токио.

Спортсмен показал результат 68,90 метра. Второе место занял соотечественник Столя, Симон Петерссон (67,39). Эти золото и серебро стали для Швеции первыми на Олимпиаде в Японии.

Бронзовая медаль — у австрийца Лукаса Вайсхайдингера (67,07).

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Диск

Финал

1. Даниэль Столь (Швеция) — 68.90

2. Симон Петерссон (Швеция) — 67.39

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) — 67.07