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Сборная Швеции завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

15:33
Даниэль Столь. Фото Reuters
Даниэль Столь. Фото Reuters
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Швед Даниэль Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска на Играх в Токио.

Спортсмен показал результат 68,90 метра. Второе место занял соотечественник Столя, Симон Петерссон (67,39). Эти золото и серебро стали для Швеции первыми на Олимпиаде в Японии.

Бронзовая медаль — у австрийца Лукаса Вайсхайдингера (67,07).

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Диск

Финал

1. Даниэль Столь (Швеция) — 68.90

2. Симон Петерссон (Швеция) — 67.39

3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) — 67.07

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Иван Торопцев все материалы автора

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