Сборная Швеции завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио
15:33
Швед Даниэль Столь стал олимпийским чемпионом в метании диска на Играх в Токио.
Спортсмен показал результат 68,90 метра. Второе место занял соотечественник Столя, Симон Петерссон (67,39). Эти золото и серебро стали для Швеции первыми на Олимпиаде в Японии.
Бронзовая медаль — у австрийца Лукаса Вайсхайдингера (67,07).
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Диск
Финал
1. Даниэль Столь (Швеция) — 68.90
2. Симон Петерссон (Швеция) — 67.39
3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) — 67.07
Читайте также
7
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю