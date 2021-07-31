Сборная Польши выиграла смешанную эстафету 4x400 метров и завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

Сборная Польши выиграла смешанную эстафету 4x400 метров на Олимпиаде в Токио.

В составе польской команды выступили Кароль Залевски, Кайетан Душиньски, Наталия Качмарек и Юстина Свети-Ерсетич. Отметим, что поляки установили олимпийский рекорд в смешанной эстафете 4x400 м, а золотая медаль стала первой для Польши на Играх в Японии.

Второе место в эстафете заняла команда Доминиканской Республики, третье место — у сборной США.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. Польша (Карол Залевски, Наталья Качмарек, Юстина Свети-Эрсетич, Кажетан Дужински) — 3:09.87

2. Доминиканская Республика (Лидио Фелис, Марилейди Паулино, Анабель Медина, Александр Огандо) — 3:10.21

3. США (Тревор Стюарт, Кендалл Эллис, Кейлин Уитни, Вернон Норвуд) — 3:10.22