Сборная Польши выиграла смешанную эстафету 4x400 метров и завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио
Сборная Польши выиграла смешанную эстафету 4x400 метров на Олимпиаде в Токио.
В составе польской команды выступили Кароль Залевски, Кайетан Душиньски, Наталия Качмарек и Юстина Свети-Ерсетич. Отметим, что поляки установили олимпийский рекорд в смешанной эстафете 4x400 м, а золотая медаль стала первой для Польши на Играх в Японии.
Второе место в эстафете заняла команда Доминиканской Республики, третье место — у сборной США.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Эстафета 4х400 м
Финал
1. Польша (Карол Залевски, Наталья Качмарек, Юстина Свети-Эрсетич, Кажетан Дужински) — 3:09.87
2. Доминиканская Республика (Лидио Фелис, Марилейди Паулино, Анабель Медина, Александр Огандо) — 3:10.21
3. США (Тревор Стюарт, Кендалл Эллис, Кейлин Уитни, Вернон Норвуд) — 3:10.22
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