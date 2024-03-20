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20 марта, 23:18

Стали известны результаты жеребьевки футбольного турнира Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
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Стали известны результаты жеребьевки футбольного турнира Олимпиады в Париже.
Фото Reuters

Состоялась жеребьевка мужского футбольного турнира Олимпиады в Париже в 2024 году.

В турнире будут участвовать 16 сборных, которые разбиты на четыре группы.

Отметим, четыре команды, которые будут участвовать в соревновании, пока не определены.

Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 10 августа.

Группа А: Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф (Азия-Африка) и Новая Зеландия.

Группа В: Аргентина, Марокко, Азия-3 и Украина.

Группа С: Азия-2, Испания, Египет и Доминиканская Республика

Группа D: Азия-1, Парагвай, Мали и Израиль.

Также состоялась жеребьевка женского футбольного турнира. Победители отборочного турнира Олимпиады в Африке будут определены позже.

Группа А: Франция, Канада, Колумбия, Новая Зеландия.

Группа В: США, Германия, Австралия, африканская команда 2

Группа С: Испания, Япония, Бразилия, африканская команда 1

Финал турнира по футболу пройдет 9 августа на стадионе «Парк де Пренс».

Олимпиада
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