Мамедов: «Правило рукопожатий на Олимпиаде должно для всех быть одинаковым»

Президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов считает, что правило рукопожатий на Олимпийских играх должно действовать для спортсменов всех стран, а его частичная отмена может привести к хаосу.

«Правила для всех должны быть одинаковыми. А когда они для одних стран одни, для других другие — это уже не правила, а хаос. Олимпийское движение не может развиваться в хаосе, не может двигаться вперед, когда различными ухищрениями на дорожки, помосты, ринги и так далее впускаются политические интриги. Сегодня одни правила поменяли из-за чьих-то прихотей, завтра другие. Ни к чему хорошему это не приведет.

Ситуация началась с украинки Ольги Харлан? Я так не считаю. Харлан — просто инструмент, потому что один спортсмен ничего не решает, решает вышестоящая организация. Это Международный олимпийский комитет, который позволил себе вмешаться в работу Международной федерации фехтования, заставил изменить ее правила, которые существовали более ста лет. Не была бы это Харлан, был бы кто-то другой, поэтому происходящее — вина МОК», — цитирует Мамедова ТАСС.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сторона договорилась с международными федерациями об отмене рукопожатий между украинцами и россиянами.