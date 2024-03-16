Захаров: «Саутин — это человек с большой буквы»

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров поздравил с 50-летним юбилеем двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина.

«Дмитрий Саутин является примером для подражания. Когда я выступал, всегда стремился быть похожим на него. Основная мечта была его обыграть. Великолепный спортсмен, очень хороший человек, легенда нашего вида спорта. Только теплые слова о нем могу говорить. До сих пор Дмитрий является настоящим кумиром своего вида спорта.

Он очень трепетно относится, продолжает свою карьеру и является первым вице-президентом, помогает развивать прыжки в воду. Это человек с большой буквы. Дмитрий максимально повлиял на прыжки в воду, потому что это один из тех людей, который умел обыгрывать китайцев, который вводил новшества и представлял Россию лидером мировой арены», — цитирует Metaratings.ru Захарова.