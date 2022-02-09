«Пускай извиняются прилюдно». Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ. По ее словам, издание NRK должно принести извинения перед российской сборной по лыжам за материал о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.
— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.
— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?
— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены не разу вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.
— Тем более NRK.
— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу.
В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Норвежец Йоханнес Клебо занял только 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.