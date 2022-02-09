Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 11:24

«Пускай извиняются прилюдно». Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ

Вяльбе потребовала извинений от норвежских СМИ за публикацию о недопустимости участия России в Олимпиаде
Владимир Иванов
Обозреватель
Елена Вяльбе.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ. По ее словам, издание NRK должно принести извинения перед российской сборной по лыжам за материал о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.

— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?

— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены не разу вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.

— Тем более NRK.

— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу.

В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Норвежец Йоханнес Клебо занял только 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.

Александр Большунов. «Русские вообще не должны были выходить на эту Олимпиаду». Лицемерная реакция Норвегии на провал в лыжах

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
1
1
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Российских фигуристов заподозрили в допинге. Неужели отнимут «золото»? Что происходит
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Может быть, кому-то это выгодно». Писеев — о сообщениях про сомнительный допинг-тест российского фигуриста
Россия — Швейцария: онлайн-трансляция стартового матча Олимпиады-2022
Чехия — Дания: где смотреть прямой эфир хоккейного матча ОИ-2022
Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
Американская журналистка: «Мой источник интересуется, почему Кондратюк сегодня пропустил тренировку?»
Синицина и Кацалапов отказались от общения с журналистами после тренировки на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости