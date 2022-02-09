«Пускай извиняются прилюдно». Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ

Вяльбе потребовала извинений от норвежских СМИ за публикацию о недопустимости участия России в Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему объявила бойкот норвежским СМИ. По ее словам, издание NRK должно принести извинения перед российской сборной по лыжам за материал о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

— Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала. Не буду больше общаться.

— Из-за той статьи в NRK, что русских тут быть не должно?

— Конечно. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых. Ни я, ни мои спортсмены не разу вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды.

— Тем более NRK.

— Вот и меня это поразило. Поэтому — нет. Все! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу.

В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Норвежец Йоханнес Клебо занял только 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.