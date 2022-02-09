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Губерниев: «Нас не может не быть на Олимпиаде, мы есть, и мы еще не раз выиграем в лыжах и в биатлоне!»

Губерниев прокомментировал решение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе бойкотировать норвежские СМИ
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе бойкотировать норвежские СМИ после публикации материала о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Это право Елены Валерьевны, и я ее понимаю, — сказал Губерниев «СЭ». — Я, например, общаюсь с журналистами из NRK. С телевизионными комментаторами, которые работают на лыжах и на биатлоне. С корреспондентами NRK, которые с огромным уважением относятся к российскому спорту. Никогда от них не слышал, чтобы они подвергали сомнению присутствие России на Олимпийских играх или где-либо еще. Это же касается и французов, и немцев. В каждой реакции есть хайпажоры, которые по определенным причинам обращают внимание на разные вещи. С моей точки зрения, к этому нужно относиться очень спокойно. России быть не должно? Окей. У Норвегии очевидный кризис.

Такие статьи возникают, когда есть проблемы. Ни одной норвежки не было в финале спринта. Девочки болеют. Есть, к сожалению, проблема с коронавирусом в команде. Я хочу, чтобы выступали все сильнейшие. Всем желаю здоровья! Но в данной ситуации Норвегия не может держать удар. Журналистам бы разобраться в своих проблемах: что не так было в скиатлоне — коронавирус какой-то или проблемы со смазкой. Мы видим, как норвежские лыжи недобирают медалей. Да, выиграл Клебо. Огромный молодец! Но видно, что он не в своей тарелке.

Думаю, мы еще нахлобучим норвежцев. В каждой стране найдется человек, который, как Баба Яга, скажет: «Здесь не должно быть русских». Пошли в жопу! Нас не может не быть на Олимпиаде, мы есть, и мы еще не раз у вас выиграем в лыжах и в биатлоне!»

В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял россиянин Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен. Норвежец Йоханнес Клебо занял в скиатлоне 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.

 
Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

 

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
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