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Сегодня, 12:00

«Офигеть!» Первые эмоции Вяльбе после победы лыжников в эстафете на Олимпиаде

Вяльбе эмоционально отреагировала на победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Елена Вяльбе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на победу мужской сборной России в эстафете 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

«42 года не побеждали в эстафетах на Олимпиаде? Реально? Офигеть! Они же еще не родились тогда! А у кого-то даже родители не родились!» — сказала Вяльбе.

Сегодня, 13 февраля Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Золото в мужской эстафете стало для отечественных лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз наши лыжники побеждали на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (США). Тогда чемпионами в составе сборной СССР стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Золото Олимпиады и финиш с флагом!!! Наши лыжники выиграли эстафету с нереальным отрывом! Онлайн-трансляция 13 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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