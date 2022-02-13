«Офигеть!» Первые эмоции Вяльбе после победы лыжников в эстафете на Олимпиаде

Вяльбе эмоционально отреагировала на победу российских лыжников в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на победу мужской сборной России в эстафете 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

«42 года не побеждали в эстафетах на Олимпиаде? Реально? Офигеть! Они же еще не родились тогда! А у кого-то даже родители не родились!» — сказала Вяльбе.

Сегодня, 13 февраля Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Золото в мужской эстафете стало для отечественных лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз наши лыжники побеждали на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (США). Тогда чемпионами в составе сборной СССР стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.