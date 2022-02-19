«Вали в свою страну!» Корейский шорт-трекист взбесил китайских болельщиков танцем под BTS

Очередной олимпийский скандал в шорт-треке.

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине завершились еще 16 февраля, но страсти не утихают до сих пор. Все дело в постоянных судейских скандалах с участием китайских шорт-трекистов. По ходу всего олимпийского турнира возникали спорные ситуации, в которых судьи выносили решения в пользу хозяев турнира и буквально вытаскивали их к золотым медалям.

Больнее всего это воспринималось в Южной Корее. В этой стране обожают шорт-трек, и ждут от него наибольшее количество олимпийских наград. Это было очевидно в том числе и по невероятному количеству корейских журналистов на соревнованиях в этом виде спорта в Пекине. Судейство на Олимпиаде вызвало сильнейший гнев со стороны болельщиков и телевидения в Южной Корее. Один из телеканалов даже крутил у себя хит-парад «Топ-10 худших махинаций Китая».

After two Korean skaters and a Hungarian were disqualified from the 1000m short track, allowing China to pick up the gold medal, Korean broadcaster SBS followed up the coverage with a special segment, «Top 10 worst moments of cheating by China». ? pic.twitter.com/g9ftoeyWyt — Kwon Jang-Ho ??? (@janghokwon) February 7, 2022

Дошло даже до того, что 8 февраля Корейский спортивный и олимпийский комитет подал протест в Международный союз конькобежцев и в CAS:

«Мы изучим все доступные пути и средства, чтобы гарантировать, что подобное судейство на Олимпиаде больше не повторится. К нам направляются просьбы от южнокорейских официальных лиц и простых граждан полностью отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине и вернуть спортсменов домой. Но мы еще не на этом этапе, так как впереди у нас новые старты. Думаю, лучший способ — принять все возможные меры, чтобы спортсмены выступили как можно лучше», — заявил глава НОК Южной Кореи Reuters.

Скандальный танец под BTS

Смолчать не смогли и сами южнокорейские шорт-трекисты. Один из лидеров сборной Квак Юн Ги эмоционально высказался после скандальной победы Китая в смешанной эстафете. Тогда китайцы выбыли на стадии полуфинала, но судьи протащили их в финал, дисквалифицировав команды США и России.

«Мне грустно видеть, как китайская команда завоевала эту золотую медаль. Мои молодые товарищи по команде вынуждены смотреть на это. Я подумал про себя, неужели это действительно то, как они хотели выиграть золотую медаль Олимпиады? Я чувствовал себя максимально опустошенным. Следил за их полуфиналом. Мне казалось, что судья должен дисквалифицировать и США, и Россию, и Китай. Но проверка затянулась, я уже начал понимать, что сейчас Китай вытащат в финал. Когда это объявили, мне было тяжело это принять», — сказал Юн Ги информационному агентству Yonhap.

В финале китайцы спокойно опередили Южную Корею без всяких судейских скандалов. Но такой резкий спич от Квак Юн Ги вызвал большую поддержку на родине. Тогда спортсмена в своих соцсетях поддержал музыкант Ким Наджмун, более известный как RM, из самой популярной корейской поп-группы BTS.

Юн Ги был впечатлен поддержкой певца с миллиардными просмотрами на YouTube. А 16 февраля он завоевал серебро со своей сборной в мужской эстафете на 5000 метров. Во время церемонии награждения он станцевал под песню Dynamite, которую исполняет все тот же RM.

220217 Namjoon on IG



?yoongy-nim, i watched Dynamite (i.e. your Dynamite dance) well. pic.twitter.com/zeeLo02dgd — lyssy? (@btsbaragi_jk) February 16, 2022

После церемонии он рассказал южнокорейским журналистам, что хотел таким образом отблагодарить певца за поддержку его слов в адрес китайской сборной.

?please take care of/look after our yoongi hyung as well pic.twitter.com/dqXX8Q57AD — lyssy? (@btsbaragi_jk) February 16, 2022

Крайне недовольными этим жестом остались китайские болельщики. Некоторые из них пришли в Instagram спортсмена. Один из болельщиков даже потребовал Квак Юн Ги «валить к себе в Корею». Спортсмен был вынужден ограничить комментарии на своей странице.

Реакция болельщиков. Instagram Квак Юн Ги

По судейству на Олимпиаде могут быть разные мнения. Очевидно одно — мы получили настоящее противостояние сборных Китая и Южной Кореи в шорт-треке, которое явно выйдет за пределы олимпийского турнира. Посмотрим, сможет ли китайская сборная под руководством Виктора Ана дать бой вечным лидерам шорт-трека из Южной Кореи на следующих турнирах. Ну, а танец на подиуме навряд ли можно квалифицировать как политическую пропаганду, как пытаются представить некоторые озлобленные китайские болельщики.