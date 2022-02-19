«Вали в свою страну!» Корейский шорт-трекист взбесил китайских болельщиков танцем под BTS
Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине завершились еще 16 февраля, но страсти не утихают до сих пор. Все дело в постоянных судейских скандалах с участием китайских шорт-трекистов. По ходу всего олимпийского турнира возникали спорные ситуации, в которых судьи выносили решения в пользу хозяев турнира и буквально вытаскивали их к золотым медалям.
Больнее всего это воспринималось в Южной Корее. В этой стране обожают шорт-трек, и ждут от него наибольшее количество олимпийских наград. Это было очевидно в том числе и по невероятному количеству корейских журналистов на соревнованиях в этом виде спорта в Пекине. Судейство на Олимпиаде вызвало сильнейший гнев со стороны болельщиков и телевидения в Южной Корее. Один из телеканалов даже крутил у себя хит-парад «Топ-10 худших махинаций Китая».
Дошло даже до того, что 8 февраля Корейский спортивный и олимпийский комитет подал протест в Международный союз конькобежцев и в CAS:
«Мы изучим все доступные пути и средства, чтобы гарантировать, что подобное судейство на Олимпиаде больше не повторится. К нам направляются просьбы от южнокорейских официальных лиц и простых граждан полностью отказаться от участия в Олимпийских играх в Пекине и вернуть спортсменов домой. Но мы еще не на этом этапе, так как впереди у нас новые старты. Думаю, лучший способ — принять все возможные меры, чтобы спортсмены выступили как можно лучше», — заявил глава НОК Южной Кореи Reuters.
Скандальный танец под BTS
Смолчать не смогли и сами южнокорейские шорт-трекисты. Один из лидеров сборной Квак Юн Ги эмоционально высказался после скандальной победы Китая в смешанной эстафете. Тогда китайцы выбыли на стадии полуфинала, но судьи протащили их в финал, дисквалифицировав команды США и России.
«Мне грустно видеть, как китайская команда завоевала эту золотую медаль. Мои молодые товарищи по команде вынуждены смотреть на это. Я подумал про себя, неужели это действительно то, как они хотели выиграть золотую медаль Олимпиады? Я чувствовал себя максимально опустошенным. Следил за их полуфиналом. Мне казалось, что судья должен дисквалифицировать и США, и Россию, и Китай. Но проверка затянулась, я уже начал понимать, что сейчас Китай вытащат в финал. Когда это объявили, мне было тяжело это принять», — сказал Юн Ги информационному агентству Yonhap.
В финале китайцы спокойно опередили Южную Корею без всяких судейских скандалов. Но такой резкий спич от Квак Юн Ги вызвал большую поддержку на родине. Тогда спортсмена в своих соцсетях поддержал музыкант Ким Наджмун, более известный как RM, из самой популярной корейской поп-группы BTS.
Юн Ги был впечатлен поддержкой певца с миллиардными просмотрами на YouTube. А 16 февраля он завоевал серебро со своей сборной в мужской эстафете на 5000 метров. Во время церемонии награждения он станцевал под песню Dynamite, которую исполняет все тот же RM.
После церемонии он рассказал южнокорейским журналистам, что хотел таким образом отблагодарить певца за поддержку его слов в адрес китайской сборной.
Крайне недовольными этим жестом остались китайские болельщики. Некоторые из них пришли в Instagram спортсмена. Один из болельщиков даже потребовал Квак Юн Ги «валить к себе в Корею». Спортсмен был вынужден ограничить комментарии на своей странице.
По судейству на Олимпиаде могут быть разные мнения. Очевидно одно — мы получили настоящее противостояние сборных Китая и Южной Кореи в шорт-треке, которое явно выйдет за пределы олимпийского турнира. Посмотрим, сможет ли китайская сборная под руководством Виктора Ана дать бой вечным лидерам шорт-трека из Южной Кореи на следующих турнирах. Ну, а танец на подиуме навряд ли можно квалифицировать как политическую пропаганду, как пытаются представить некоторые озлобленные китайские болельщики.