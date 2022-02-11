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Сегодня, 23:00

«Не могу так уходить — остаюсь еще на четыре года». Пронзительное интервью чемпиона Сочи Третьякова

Cкелетонист Александр Третьяков заявил, что остается еще на один олимпийский цикл
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александр Третьяков.
Фото AFP
Наш скелетонист решил продлить карьеру еще на один олимпийский цикл — до 40 лет.

После выступления на олимпийском треке в Пекине на Александра Третьякова было больно смотреть. Кажется, он еле сдерживал слезы. Голосом, полным боли, Александр говорил про свою «деревянную медаль» — хотя еще час назад после третьей попытки 36-летний спортсмен шел на промежуточном бронзовом месте в двух десятых от серебра. Но все повернулось вот так — и, учитывая непростую обстановку в сборной России по скелетону, можно говорить, что чуда не произошло.

В разговоре с корреспондентом «СЭ» Третьяков высказался о ситуации в команде и с грустью рассказал о нераскрученном Instagram. Давайте на него подпишемся, чтобы олимпийскому чемпиону стало приятно.

Публикация от Александр Третьяков (@forest.85)

Немцы и китаец меня просто уничтожили

— Александр, какие эмоции вызывает четвертое место?

— Плохие. Был готов бороться за медаль. Но немцы и китаец проехали и не оставили мне шансов.

— Вы прямо считаете, что совсем не оставили?

— Какие-то были, ведь после третьей попытки шел третьим. Но китаец меня последней попыткой просто уничтожил, можно сказать.

— Повлияло то, что это домашняя трасса?

— Конечно. Там такой накат был! Они не прыгали выше головы, дома надо просто ехать стабильно. Будь соперники опытнее и не ошибались бы — зацепили бы золото. Думаю, у их тренерского штаба к спортсменам есть вопросы.

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— А вам чего не хватило?

— Сложно что-то сказать по горячим следам. Не видел свой четвертый заезд, ни времени не знаю, ни скорости, даже сложно судить. Надо пересмотреть, проанализировать, где недоработал.

— На следующий олимпийский цикл остаетесь?

— Да, планирую. После выступления здесь даже появился дополнительный стимул. Если бы выиграл, то, может, возникли бы сомнения. А сейчас нет никаких. Заканчивать так — не для меня. Хочется снять с себя эту «деревянную медаль».

— Если одним словом, как описали бы свое выступление на Олимпиаде-2022?

— Наверное, разочарование.

В сборной — рабочая обстановка

— Нельзя вас не спросить о ситуации в сборной, потому что Елена Никитина взорвала Instagram своими постами. Какова ваша позиция?

— Может, сгоряча она наговорила. Какие-то сказала общие фразы, просто больше конкретики хотелось бы. С кем война? У меня с Рукосуевым? У нее со мной? Я не понял ее, не видел, не разговаривал с ней.

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— То есть конфликта в сборной нет?

— Каждый из нас по-разному смотрит на мир. Не знаю, надо спросить у нее.

— Если снизить градус — проблемы есть?

— Как и в любой команде, думаю. Есть моменты недопонимания, претензии, рабочая обстановка. Когда тренер требует дисциплины, ты с чем-то не согласен — или он. Это нормальная ситуация. Может, я многого не знаю, конечно... (Улыбается.)

— Вы с Никитиной нормально общаетесь?

— Да, как мне кажется. С тренерским штабом, с руководством, с любыми спортсменами нормальный контакт. С Леной... Да, видно у нее что-то идет не так, спад по результатам.

У меня нет и тысячи подписчиков в Instagram

— Просто логичный вывод, что раз медалей нет, то как-то это на ситуацию влияет.

— Я выскажу свое мнение. Только давайте сначала немецкий гимн послушаем. (Третьяков умолкает и поворачивается к подиуму, где проходит церемония награждения, звучит гимн ФРГ.)

— Так вот: не хочу кого-то прикрывать или, наоборот, принижать, — продолжил Третьяков. — Я многое повидал, много тренерских штабов сменилось при мне. Спортсмены не должны через СМИ и общественность влиять на работу тренеров. Потому что тогда у них возникает плохая зависимость от мнения спортсмена. И ты будешь делать не то, что считаешь нужным, а будешь пытаться дружить с атлетом, угодить ему. И от таких вещей получится только минус.

У меня, конечно, нет и тысячи подписчиков в Instagram. Нет друзей-журналистов. Мне легко рассуждать, что это просто делается. Будь у меня другое влияние, может, я тоже им пользовался бы. Ну а пока... Пусть будет то, что я сказал.

— А как привлечь подписчиков в скелетон, как изменить ситуацию? Если даже большинство журналистов приходят сюда раз в четыре года.

— У меня к вам, сотрудникам СМИ, претензий нет. Может, я просто старый и не интересен молодежи. И не знаю эту новую культуру, музыку. Сейчас жил 10 дней вместе с Евгением Рукосуевым. Когда я заканчивал университет, он только пошел в школу. Евгений смотрит TikTok, слушает песни. Я этого не понимаю, у меня TikTok даже нет.

— У вас в Instagram ник Forest. Что это означает?

— Остался еще с тех пор, когда только приходил в бобслей, скелетон. Я быстро бегал. Так что это из фильма «Форрест Гамп», мол, «беги, Форрест, беги». Называли так меня, смеялись.

— Еще четыре года спортивной карьеры. Может, надо все это раскручивать?

— Надо, да. Буду работать над этим. (Смеется.)

Олимпиада
Александр Третьяков
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