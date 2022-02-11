Cкелетонист Александр Третьяков заявил, что остается еще на один олимпийский цикл

Наш скелетонист решил продлить карьеру еще на один олимпийский цикл — до 40 лет.

После выступления на олимпийском треке в Пекине на Александра Третьякова было больно смотреть. Кажется, он еле сдерживал слезы. Голосом, полным боли, Александр говорил про свою «деревянную медаль» — хотя еще час назад после третьей попытки 36-летний спортсмен шел на промежуточном бронзовом месте в двух десятых от серебра. Но все повернулось вот так — и, учитывая непростую обстановку в сборной России по скелетону, можно говорить, что чуда не произошло.

В разговоре с корреспондентом «СЭ» Третьяков высказался о ситуации в команде и с грустью рассказал о нераскрученном Instagram. Давайте на него подпишемся, чтобы олимпийскому чемпиону стало приятно.

Немцы и китаец меня просто уничтожили

— Александр, какие эмоции вызывает четвертое место?

— Плохие. Был готов бороться за медаль. Но немцы и китаец проехали и не оставили мне шансов.

— Вы прямо считаете, что совсем не оставили?

— Какие-то были, ведь после третьей попытки шел третьим. Но китаец меня последней попыткой просто уничтожил, можно сказать.

— Повлияло то, что это домашняя трасса?

— Конечно. Там такой накат был! Они не прыгали выше головы, дома надо просто ехать стабильно. Будь соперники опытнее и не ошибались бы — зацепили бы золото. Думаю, у их тренерского штаба к спортсменам есть вопросы.

— А вам чего не хватило?

— Сложно что-то сказать по горячим следам. Не видел свой четвертый заезд, ни времени не знаю, ни скорости, даже сложно судить. Надо пересмотреть, проанализировать, где недоработал.

— На следующий олимпийский цикл остаетесь?

— Да, планирую. После выступления здесь даже появился дополнительный стимул. Если бы выиграл, то, может, возникли бы сомнения. А сейчас нет никаких. Заканчивать так — не для меня. Хочется снять с себя эту «деревянную медаль».

— Если одним словом, как описали бы свое выступление на Олимпиаде-2022?

— Наверное, разочарование.

В сборной — рабочая обстановка

— Нельзя вас не спросить о ситуации в сборной, потому что Елена Никитина взорвала Instagram своими постами. Какова ваша позиция?

— Может, сгоряча она наговорила. Какие-то сказала общие фразы, просто больше конкретики хотелось бы. С кем война? У меня с Рукосуевым? У нее со мной? Я не понял ее, не видел, не разговаривал с ней.

— То есть конфликта в сборной нет?

— Каждый из нас по-разному смотрит на мир. Не знаю, надо спросить у нее.

— Если снизить градус — проблемы есть?

— Как и в любой команде, думаю. Есть моменты недопонимания, претензии, рабочая обстановка. Когда тренер требует дисциплины, ты с чем-то не согласен — или он. Это нормальная ситуация. Может, я многого не знаю, конечно... (Улыбается.)

— Вы с Никитиной нормально общаетесь?

— Да, как мне кажется. С тренерским штабом, с руководством, с любыми спортсменами нормальный контакт. С Леной... Да, видно у нее что-то идет не так, спад по результатам.

У меня нет и тысячи подписчиков в Instagram

— Просто логичный вывод, что раз медалей нет, то как-то это на ситуацию влияет.

— Я выскажу свое мнение. Только давайте сначала немецкий гимн послушаем. (Третьяков умолкает и поворачивается к подиуму, где проходит церемония награждения, звучит гимн ФРГ.)

— Так вот: не хочу кого-то прикрывать или, наоборот, принижать, — продолжил Третьяков. — Я многое повидал, много тренерских штабов сменилось при мне. Спортсмены не должны через СМИ и общественность влиять на работу тренеров. Потому что тогда у них возникает плохая зависимость от мнения спортсмена. И ты будешь делать не то, что считаешь нужным, а будешь пытаться дружить с атлетом, угодить ему. И от таких вещей получится только минус.

У меня, конечно, нет и тысячи подписчиков в Instagram. Нет друзей-журналистов. Мне легко рассуждать, что это просто делается. Будь у меня другое влияние, может, я тоже им пользовался бы. Ну а пока... Пусть будет то, что я сказал.

— А как привлечь подписчиков в скелетон, как изменить ситуацию? Если даже большинство журналистов приходят сюда раз в четыре года.

— У меня к вам, сотрудникам СМИ, претензий нет. Может, я просто старый и не интересен молодежи. И не знаю эту новую культуру, музыку. Сейчас жил 10 дней вместе с Евгением Рукосуевым. Когда я заканчивал университет, он только пошел в школу. Евгений смотрит TikTok, слушает песни. Я этого не понимаю, у меня TikTok даже нет.

— У вас в Instagram ник Forest. Что это означает?

— Остался еще с тех пор, когда только приходил в бобслей, скелетон. Я быстро бегал. Так что это из фильма «Форрест Гамп», мол, «беги, Форрест, беги». Называли так меня, смеялись.

— Еще четыре года спортивной карьеры. Может, надо все это раскручивать?

— Надо, да. Буду работать над этим. (Смеется.)