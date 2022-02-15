Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачете зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

На счету российской команды 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. На восьмое место в медальном зачете поднялась Швейцария благодаря победе горнолыжницы Коринн Зутер в скоростном спуске. Теперь у этой команды 5 золотых и 5 бронзовых наград.

По числу медалей на Играх Россия занимает второе место с 18 наградами. Лидером является Норвегия, у которой 21 медаль.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.