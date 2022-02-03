Олимпиада-2022, санный спорт, женщины: расписание соревнований
Женщины разыграют золотую медаль Олимпийских игр-2022 в санном спорте
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди женщин. Заезды пройдут 7 и 8 февраля. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.
Олимпийские игры-2022. Санный спорт, женщины (время начала — московское)
7 февраля, понедельник
Женщины. Одиночка, 1-й заезд. 14:50
Женщины. Одиночка, 2-й заезд. 16:30
8 февраля, вторник
Женщины. Одиночка, 3-й заезд. 14:50
Женщины. Одиночка, 4-й заезд. 16:30
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