Олимпиада-2022, санный спорт, женщины: расписание соревнований

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди женщин. Заезды пройдут 7 и 8 февраля. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.

Олимпийские игры-2022. Санный спорт, женщины (время начала — московское)

7 февраля, понедельник

Женщины. Одиночка, 1-й заезд. 14:50

Женщины. Одиночка, 2-й заезд. 16:30

8 февраля, вторник

Женщины. Одиночка, 3-й заезд. 14:50

Женщины. Одиночка, 4-й заезд. 16:30