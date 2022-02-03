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Сегодня, 00:30

Олимпиада-2022, санный спорт, женщины: расписание соревнований

Женщины разыграют золотую медаль Олимпийских игр-2022 в санном спорте
Санный спорт.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по санному спорту среди женщин. Заезды пройдут 7 и 8 февраля. Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Санный спорт, женщины (время начала — московское)

7 февраля, понедельник

Женщины. Одиночка, 1-й заезд. 14:50

Женщины. Одиночка, 2-й заезд. 16:30

8 февраля, вторник

Женщины. Одиночка, 3-й заезд. 14:50

Женщины. Одиночка, 4-й заезд. 16:30

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/luge/
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