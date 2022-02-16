Американские фристайлисты завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады-2022 в слоупстайле

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у мужчин.

Золотую медаль завоевал американец Александр Холл с результатом 90,01. Серебро у его соотечественника Николаса Геппера (86,48), замкнул тройку призеров швед Йеспер Тьядер (85,35).

Российские фристайлисты в финале не участвовали.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Слоупстайл

Финал

1. Александр Холл (США) — 90,01

2. Николас Геппер (США) — 86,48

3. Йеспер Тьядер (Швеция) — 85,35

4. Андри Раджетли (Швейцария) — 83,50

5. Бирк Рууд (Норвегия) — 79,33

6. Фабиан Беш (Швейцария) — 78,05

7. Колби Стивенсон (США) — 77,41

8. Матей Свансер (Австрия) — 73,05

9. Макс Моффа (Канада) — 70,40

10. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 67,40