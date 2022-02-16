Американские фристайлисты завоевали золотую и серебряную медали Олимпиады-2022 в слоупстайле
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал дисциплины слоупстайл у мужчин.
Золотую медаль завоевал американец Александр Холл с результатом 90,01. Серебро у его соотечественника Николаса Геппера (86,48), замкнул тройку призеров швед Йеспер Тьядер (85,35).
Российские фристайлисты в финале не участвовали.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Слоупстайл
Финал
1. Александр Холл (США) — 90,01
2. Николас Геппер (США) — 86,48
3. Йеспер Тьядер (Швеция) — 85,35
4. Андри Раджетли (Швейцария) — 83,50
5. Бирк Рууд (Норвегия) — 79,33
6. Фабиан Беш (Швейцария) — 78,05
7. Колби Стивенсон (США) — 77,41
8. Матей Свансер (Австрия) — 73,05
9. Макс Моффа (Канада) — 70,40
10. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 67,40
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