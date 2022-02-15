Фристайлист Максим Буров не вышел в финал олимпийского турнира по акробатике

Российский фристайлист Максим Буров не смог квалифицироваться в финал в акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

В квалификации он занял 21-е место, набрав 95,2 балла.

Ранее двукратный чемпион мира в этой дисциплине пропустил командные соревнования, ради подготовки к личному турниру.

Все три российских фристайлиста не вышли в финал напрямую, двое вышли после второй квалификации.

В этом сезоне Буров выиграл четыре этапа Кубка мира.