Фристайлист Максим Буров не вышел в финал олимпийского турнира по акробатике
Российский фристайлист Максим Буров не смог квалифицироваться в финал в акробатике на Олимпийских играх в Пекине.
В квалификации он занял 21-е место, набрав 95,2 балла.
Ранее двукратный чемпион мира в этой дисциплине пропустил командные соревнования, ради подготовки к личному турниру.
Все три российских фристайлиста не вышли в финал напрямую, двое вышли после второй квалификации.
В этом сезоне Буров выиграл четыре этапа Кубка мира.
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