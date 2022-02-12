Анастасия Смирнова поделилась впечатлениями от пребывания в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова поделилась эмоциями от выступления на Олимпиаде в Пекине.

— Первая медаль с 1994 года. Историческое достижение. Каково выигрывать медаль так рано, в 19 лет?

— В спорт мы приходим очень рано, поэтому для нас этот возраст не считается маленьким. Мы все делаем, тренируемся, чтобы показывать какие-то заслуги.

— Говорят, что это была самая странная Олимпиада в истории по поводу всех тестов. Каждый день было чем-то невероятно страшным.

— Для нас это было естественно. Мы каждый день сдавали ПЦР что на Олимпиаде, что до этого. Для нас это было вполне нормально.

— Не было какого-то страха получить положительный тест?

— Нет, надо не думать об этом, и оно не будет притягиваться.

— Не было желания остаться еще там и последить за другими видами спорта?

— Я осталась там на 6 дней, потому что не было самолета и в принципе посмотрела за всеми.

Россиянка принесла стране первую с 1994 года медаль в женском могуле, заняв третье место в финале соревнований.

В предыдущий раз россиянки завоевывали олимпийскую медаль в могуле на Играх-1994 в Лиллехаммере. Тогда бронзу взяла Елизавета Кожевникова.