Квалификацию в женском слоупстайле на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за снегопада

Квалификацию в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за снегопада

Квалификацию в слоупстайле у женщин на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Изначально соревнования должны были начаться в 5.00 (мск), но из-за сильного снегопада в Чжанцзякоу было решено отложить старт. Новое время начала квалификации — 7.00 (мск).

В слоупстайле сборную России представят две спортсменки: Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.