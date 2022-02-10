Фристайлистка Никитина: «Для выхода в финал не хватило психологии, боролась за элемент до конца»

Российская фристайлистка Любовь Никитина прокомментировала то, что сборной России не удалось выйти в главный финал в командных соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пекине.

«Скорее всего, не хватило психологии. Я боролась за элемент до конца. Немножко совершила ошибку на приземлении, просела глубоко. Из-за этого сильно занизили оценку». — приводит слова спортсменки Telegram Олимпийского комитета России (ОКР).

В составе российской команды в командном турнире выступили Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Спортсмены выполнили по одной попытке и заняли пятое место в финале, набрав 295,97 балла.

Победу в соревнование на Олимпиаде-2022 одержала сборная США. В главном финале американцы набрали 338,34 балла. Второе место заняла команда Китая (324,22), на третьей строчке — Канада (290,98).