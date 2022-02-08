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Сегодня, 11:01

«Я могу сказать тебе лишь одно...» Плющенко поддержал Ханю после провала в короткой программе на Олимпиаде

Плющенко назвал Ханю невероятным спортсменом после провала в короткой программе на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал японского фигуриста Юдзуру Ханю после неудачного выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

Ханю, который также является двукратным олимпийским чемпионом, показал только восьмой результат. При этом пал его рекорд в короткой программе. Его побил американец Нэтан Чен, ставший первым.

Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим — его соотечественник Сёма Уно (105,90).

«После пройденных мной четырех Олимпийских игр я могу сказать тебе лишь одно: Юдзуру Ханю, ты невероятный спортсмен, — сказал Плющенко в Instagram. —  Твоя преданность миру фигурного катания бесценна, я желаю тебе послезавтра кататься свободно и уверенно. Великолепные олимпийские соревнования у мужчин. Удачи всем фигуристам и моей российской команде».

Произвольная программа в мужском одиночном катании пройдет 10 февраля.

Евгений Плющенко
Юдзуру Ханю
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