Губерниев ожидал более уверенного выступления от российских фигуристов в короткой программе на ОИ-2022

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских фигуристов в мужской короткой программе на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Кондратюку сложно было собраться. Помните, что Нагорный говорил по поводу гимнастики. Когда ты выигрываешь золото, к которому идешь много лет, потом собраться тяжело. Конечно, ожидал более уверенного выступления от всей команды, далековато они. Там есть мировой рекордсмен, чудо-фигурист. Трудно рассчитывать, что кто-то не будет конкурировать», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 8 февраля, состоялись короткие программы у мужчин. Российский фигурист Евгений Семененко занимает 7-е место (95,76 балла), Марк Кондратюк — 15-е (86,11), а Андрей Мозалев — 23-е (77,05).