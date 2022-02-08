Авербух назвал достойным выступление российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал результаты российских фигуристов после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Мальчики показали высочайший уровень, Натан — инопланетянин, как, наверное, наша Камила Валиева, это люди, поцелованные богом. Здорово выступили японцы, но, конечно, Натан вне конкуренции.

Наши ребята тоже достойно выступили. Семененко показал идеальный для себя прокат, но, к сожалению, такая высокая конкуренция, седьмое место объективно. Еще, естественно, Юдзуру Ханю должен был быть гораздо выше, если бы откатался чисто. Марк Кондратюк отдал все силы командному турниру, но даже при чистом прокате он был бы примерно там же, где и Семененко», — приводит слова Авербуха ТАСС.

По итогам короткой программы Евгений Семененко занимает седьмое место (95,76). Марк Кондратюк на 15-й позиции (86,11). Андрей Мозалев находится на 23-й позиции (77,05).

Лидирует американец Натан Чен (113,97). Второе место у Юмы Кагиямы из Японии (108,12). Замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уно (105,90).