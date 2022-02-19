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Сегодня, 17:18

Сборная России перевыполнила медальный план ОКР на Олимпиаду-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали серебряные и бронзовые медали на турнире спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Эти медали стали 30-й и 31-й в зачете сборной России. Таким образом, план Олимпийского комитета России (ОКР) в 30 медалей на Играх в Пекине перевыполнен, так как сборная России вышла в финал хоккейного турнира, гарантировав еще одну медаль.

На данный момент у России 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей на Олимпиаде-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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