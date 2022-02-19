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Сегодня, 17:18

Бойкова и Козловский оценили свой прокат в произвольной программе на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями после выступления с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Бойкова: Мы уже много раз сказали, что прокаты были достойные, мы хорошо себя представили. Если говорить про нашу работу — мы ей довольны. Что мы увидели на табло — мы увидели все.

Козловский: Недоволен оценками? Вы смеётесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать

За прокат Бойкова и Козловский получили 141,91 балла. В сумме они набрали 220,50 балла и заняли итоговое четвертое место.

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Олимпиада
Александра Бойкова
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