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Официально: ВАДА подаст апелляцию по антидопинговому делу фигуристки Валиевой

ВАДА обжалует в CAS снятие временного отстранения с Валиевой на Олимпиаде-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 11 февраля, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало официальное заявление, в котором сообщило, что подаст апелляцию на решение РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки сборной России Камилы Валиевой от участия в Олимпийских играх-2022.

По мнению представителей ВАДА, в отношении ситуации с Валиевой было неправильно применен Всемирный антидопинговый кодекс.

11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

РУСАДА сняло временное остранение с Валиевой. В настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, пока Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм.

Апелляцию на решение РУСАДА также подали Международный Олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев. Дело будет рассмотрено до 15 февраля, когда в Пекине стартует турнир одиночниц, в котором заявлена Камила Валиева.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
ВАДА
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