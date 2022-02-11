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Сегодня, 12:53

В Кремле убеждены, что в случае с Валиевой речь идет о недоразумении

Камила Валиева.
Фото Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Кремль убежден, что в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой речь идет о недоразумении, и призывает дождаться завершения разбирательств.

«Сейчас мы убеждены, что речь идет о каком-то недоразумении, — приводит ТАСС слова представителя Кремля. — У наших спортивных чиновников есть определенные вопросы к срокам тестирования проб Валиевой. Мы фиксируем эти вопросы и озабоченности наших спортивных чиновников».

Песков добавил, что в Кремле «не хотят комментировать ситуацию» и ждут завершения разбирательств по ситуации с Валиевой.

Он подчеркнул, что в Кремле с огромным уважением относятся к ВАДА и МОК, но категорически не согласны с трансграничными применениями американского законодательства, в том числе в спорте.

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Источник: https://tass.ru/sport/13679487
Олимпиада
Камила Валиева
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