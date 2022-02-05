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Сегодня, 19:37

Танцоры Каташинские: «Валиева катается под классику — это очень смело, нужна солидная техника»

Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выбор музыки для произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой и одиночника Марка Кондратюка

«Валиева катает под «Болеро»? Классика — большой груз ответственности. С одной стороны — это беспроигрышный вариант, с другой — очень смелый поступок. У спортсмена должна быть солидная техническая база для выступления под классику.

Кондратюк выступает под композиции из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»? Мы за разнообразие. Фигуристы хотят иначе взглянуть на привычные выступления, они хотят менять формат и пробовать себя в новых направлениях. Пришло время писать новую историю, и это прекрасно, что такие люди есть", — приводит слова Каташинских «Газета.ru».

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

В воскресенье, 6 февраля, в командном турнире будут представлены короткие программы у женщин и произваольный у мужчин.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/05/17245699.shtml?updated
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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