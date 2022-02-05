Танцоры Каташинские: «Валиева катается под классику — это очень смело, нужна солидная техника»

Чемпионы мира по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские оценили выбор музыки для произвольной программы фигуристки Камилы Валиевой и одиночника Марка Кондратюка

«Валиева катает под «Болеро»? Классика — большой груз ответственности. С одной стороны — это беспроигрышный вариант, с другой — очень смелый поступок. У спортсмена должна быть солидная техническая база для выступления под классику.

Кондратюк выступает под композиции из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»? Мы за разнообразие. Фигуристы хотят иначе взглянуть на привычные выступления, они хотят менять формат и пробовать себя в новых направлениях. Пришло время писать новую историю, и это прекрасно, что такие люди есть", — приводит слова Каташинских «Газета.ru».

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы.

В воскресенье, 6 февраля, в командном турнире будут представлены короткие программы у женщин и произваольный у мужчин.