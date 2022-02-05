Двукратный чемпион Европы, двукратный призер чемпионата мира и участник Олимпиады-2010 Александр Смирнов высказался о судействе в короткой программе пар на командном турнире Пекина-2022.

«Судейские игры были всегда, не только на Олимпиаде. Сверхдержавы соревнуются друг с другом, американцам было выгодно чтобы у нас было на балл меньше — и они в гонке за «золото», — вспоминает он про инцидент в короткой программе у пар. — Технически нас оценили достойно, а вторая оценка субъективна. У китайцев все было сделано очень четко. Наши ребята откатали тоже здорово, но допустили маленькую помарку на вращении. Это дало повод судьям поставить китайский дуэт выше», — сказал Смирнов.

Отметим, что американский арбитр поставил максимальную оценку китайскому дуэту и минимальную российскую, что помогло сборной США сохранить лидерство в два балла в общем зачете командного первенства.