Двукратный чемпион Европы, двукратный призер чемпионата мира и участник Олимпиады 2010 Александр Смирнов высказался о тактике сборной России на командном турнире Олимпийских игр в Пекине.

«Если выходит вторая пара у Китая, то я бы сделал у нас тоже замену в парах. Хотя бы для того, чтобы другие ребята обкатали олимпийский лед, это помогло бы им в личном турнире. Все три наши пары готовы отлично, вторых китайцев все обойдут». Бороться с Суй/Хань могут по мнению Смирнова разве что Мишина с Галлямовым, поэтому для максимального балла отказ от замены — логичный ход. Другое дело, что не все зависит от Анастасии и Александра... Не забываем про фактор судейства. И что Олимпиада проходит в Китае. Страна-хозяйка всегда имеет бонусы", — сказал Смирнов.

Отметим, что после трех видов программы из восьми лидирует сборная США. Команда Олимпийского комитета России отстает на два балла.