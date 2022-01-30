Бабиков и Буртасова закрыли Евро золотом. Что теперь с их перспективами на Пекин?

И как получилось, что Стремоус из Волгограда приносит медали Молдавии?

Чемпионат Европы. Сингл-микст

1. Россия (Антон Бабиков, Евгения Буртасова) — 39.10,5 (1+7)

2. Франция (Эмильен Клод, Лу Жанмонно Лоран) — 1.01,4 (4+10)

3. Германия (Юстус Штрелов, Франциска Хильдебранд) — 1.34,1 (3+14)

4. Италия (Даниэле Каппеллари, Ребекка Пасслер) — 1.48,8 (3+12)

5. Норвегия (Сверре Дален Аспенес, Каролине Эрдал) — 2.10,9 (7+17)

6. Швеция (Габриэль Стегмайр, Элизабет Хогберг) — 2.31,9 (3+14)

Чемпионат Европы по биатлону нельзя назвать масштабным событием. А уж за неделю до старта Олимпийских игр так тем более. Всерьез разбирать все результаты и проводить глубокий анализ с важными выводами смысла нет. Кто-то выступал вторым составом, кто-то молодежью, а для кого-то это, наоборот, был главный старт в сезоне, за счет медалей на котором можно защититься перед спортивным руководством страны за целый год.

Буртасова и Бабиков по-прежнему в порядке

Главное, на что стоило обратить на этом ЧЕ внимание, — готовность потенциальных олимпийцев. Тех, кто спешно полетит в Пекин в случае положительных тестов в российской команде. В этом смысле порадовали Буртасова и Бабиков. Совместными усилиями они выиграли смешанную одиночную эстафету и этим поставили яркую точку на турнире. Плюс у Евгении золото в индивидуальной гонке, а у Антона — серебро. Оба еще раз доказали, что в своих ударных дисциплинах по-прежнему в порядке.

Им ничего не остается, кроме как держать себя в состоянии боевой готовности. В этом смысле все ровно так же для них было бы в Пекине — даже попади они в команду, оба целенаправленно готовились бы только к индивидуалке. Скоростей для спринта им не хватает, а без него вылетает и преследование. Чужое несчастье все еще может подарить им шанс. Остается ждать.

При этом теперь совсем уж очевидно, что именно Буртасова и Павлова первые запасные. Поварницын не убедил — ни одного попадания в топ-10. У Шевченко все было еще хуже, хотя ее, вопреки спортивному принципу, упорно продолжали ставить на следующие гонки. В результате Настя отбежала всю программу, но так и не сумела показать себя с выгодной стороны. Очевидно, что на Олимпийские игры ей пока рано.

Не то, из-за чего стоит переживать

У России на этом Евро еще три личные медали — отличились Поршнев, Пащенко и Гербулова. Но всех их затмила уроженка Волгоградской области Алина Стремоус. Два года назад спортсменка начала выступать за Молдавию — и в Арбере начала с серебра в индивидуальной гонке, а закончила победой в преследовании. Где-то начались разговоры, что мы снова упустили перспективную спортсменку, которая теперь кует медали другой стране, но это не совсем так.

Молдавия наравне с Румынией или Болгарией в категории стран, для которых ЧЕ — важнейшее событие. Как в России для отчета перед Минспортом используются только официальные старты (а это чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры), так и там. При этом никого не волнует, что Евро в биатлоне — это проходной старт, который невозможно сравнивать с аналогичным турниром в волейболе или легкой атлетике. Но для бухгалтерии все это едино. Вот люди и расставляют акценты.

Глобально же Стремоус — 37-я в общем зачете. И тот переход — абсолютно правильный шаг для ее карьеры. В России она не попадала бы на Кубок мира. Да и на Кубок IBU — вообще не факт. Зато теперь — чемпионка Европы и спортивный герой в стране. За девушку можно только порадоваться. И не понимаю, почему некоторые теперь ругают СБР за зеленый свет Алине. Типа в России у тебя шансов нет, но не доставайся ты лучше никому?

Медали Евро в биатлоне — точно не то, из-за чего стоит переживать. Вот призы Олимпиады — показатель. И по-настоящему важно в этом сезоне только то, что будет в феврале в Пекине.