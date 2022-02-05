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Сегодня, 14:41

Французский биатлонист Фуркад поздравил россиян с бронзой в смешанной эстафете Олимпиады

Роман Шишов
Корреспондент
Мартен Фуркад.
Фото AFP
Фуркад поздравил россиян с бронзой в смешанной эстафете Олимпиады.
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал бронзовую медаль сборной России в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

33-летний француз оставил три эмодзи аплодисментов под комментарием российского биатлониста Антона Шипулина в Instagram.

«Вот это гонка! Поздравляю ребят и девчонок с первой медалью Пекина! Шикарный старт команды на Олимпийских играх. Сложные погодные условия, непростая трасса, борьба до последнего метра! Ульяна, Кристина, Саша, Эдик — вы просто красавцы! Уххххх... Уверен, впереди нас ждут огненные две недели», — написал Шипулин, прикрепив скриншот с прямого эфира.

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Латыпов, выступавший за Россию на последнем этапе, лидировал в гонке после заключительного огневого рубежа, однако на финишной прямой норвежец Йоханнес Бе и француз Кантен Фийон-Майе опередили россиянина.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. 14 марта 2020 года он провел заключительную гонку в своей карьере на этапе Кубка мира и выиграл ее.

Шипулин был многолетним соперником Фуркада. Он завершил карьеру в 2018 году.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Антон Шипулин
Мартен Фуркад
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