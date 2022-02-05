Кристина Резцова: «Пришлось пережидать порыв. У меня начался тремор»

Кристина Резцова рассказала о сложностях на огневом рубеже во время биатлонной смешанной эстафеты на Олимпиаде

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила условия на огневом рубеже во время смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Здесь в принципе не простая ветровая обстановка. Пришлось пережидать порыв. Это заняло много времени, у меня начался тремор. Когда я вставляла патроны, меня трясло так, что я могла еле попадать. Конечно, расстроилась. Но у нас медаль, и это победа. Считаю, наша команда была очень сильна. На фоне таких соперников мы большие молодцы», — заявила Резцова.

Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете, показав третий результат.