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Кристина Резцова: «Пришлось пережидать порыв. У меня начался тремор»

Кристина Резцова рассказала о сложностях на огневом рубеже во время биатлонной смешанной эстафеты на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила условия на огневом рубеже во время смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Здесь в принципе не простая ветровая обстановка. Пришлось пережидать порыв. Это заняло много времени, у меня начался тремор. Когда я вставляла патроны, меня трясло так, что я могла еле попадать. Конечно, расстроилась. Но у нас медаль, и это победа. Считаю, наша команда была очень сильна. На фоне таких соперников мы большие молодцы», — заявила Резцова.

Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете, показав третий результат.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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