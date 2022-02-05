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Латыпов: «Задумка была убегать в начале круга. Этого не получилось»

Латыпов хотел убежать в начале круга по время смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявшие третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, рассказал о своей тактике.

Латыпов шел первым, но на финише его обогнали норвежец Йоханнес Бе и француз Кантен Фийон-Майе.

«Сложный месяц выдался, — отметил Латыпов. — Я благодарен, что у меня есть такая поддержка, от всех тренеров, все помогали, чтобы я как можно меньше потерял форму и подошел к Олимпиаде.

Задумка была убегать в начале круга. Этого не получилось, пытался натягивать весь круг сна последнем спуске сделал рывок, маленький разрыв, но этого не хватило".

Напомним, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции.

На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Эдуард Латыпов
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