Как выбрать снегоход новичку и опытному

Отличное средство для передвижения зимой как для активного отдыха, так и для решения бытовых задач. На нем можно поехать на рыбалку или привезти дрова к своему дому на даче.

«СЭ» рассказывает, как правильно подобрать снегоход в зависимости от стажа вождения.

Что такое снегоход и какие виды бывают?

Снегоход — транспортное средство для передвижения с двумя лыжами спереди и гусеницей позади. Такая конструкция обеспечивает наибольшую устойчивость. Первый снегоход был сделан в 1935 году канадским механиком Жозефом-Арманом Бомбардье, хотя аналоги появились значительно раньше. В 1903 году русский инженер Сергей Неждановский придумал аэросани.

В зависимости от предназначения существует пять видов снегоходов:

· утилитарные (транспортные);

· туристические;

· горные;

· спортивные и кроссоверы.

Подобрать подходящую модель удобно на Авито Авто в разделе Снегоходы. Фильтр позволяет выбрать снегоход нужного типа.

Утилитарные снегоходы подходят для перевозки грузов, так как имеют высокую проходимость и большую мощь. Эти модели бывают двухместными и чаще применяются в практических целях.

Утилитарный снегоход «БТС Арктик». Avito.ru

Туристические снегоходы более скоростные и используются для комфортных поездок на большие расстояния. Они также обладают высокой проходимостью.

Туристический снегоход Yamaha. Avito.ru

Спортивные снегоходы имеют самую высокую скорость и минимальный вес. У них слабая проходимость и узкие гусеницы, но очень мощные двигатели.

Спортивный снегоход. Avito.ru

Горные снегоходы — машины для опытных любителей маневренной езды по рельефной местности и склонам. Как и спортивные, обладают узкой, но длинной гусеницей с большими зацепами.

Горный снегоход. Avito.ru

Кроссоверы — универсальные снегоходы, которые сочетают в себе качества утилитарных и горных.

Снегоход-кроссовер. Avito.ru

Все виды снегоходов отличаются по следующим базовым техническим параметрам:

· мощность двигателя;

· скорость;

· проходимость;

· габариты;

· комфорт;

· маневренность.

При подборе снегохода на Авито Авто можно ранжировать модели как по мощности в л. с. и Вт, так и по объему двигателя, что делает поиск максимально простым и удобным.

Как выбрать снегоход новичку: вид, цена и модели

Для новичка лучше всего подойдет туристический снегоход. Он является самым простым в управлении, поэтому на нем легче всего учиться ездить. Такой снегоход подойдет для поездок с семьей по равнинам и лесам, где нет глубокого снега. В нем есть обогрев сидений и большое багажное отделение.

На покупку такого снегохода придется потратить минимум 200 тысяч рублей, но есть варианты и более дорогие — до 3 миллионов. Цена может варьироваться в зависимости от многих факторов. Важно учитывать два момента: доступность ремонта и наличие деталей для выбранной модели.

До 400 тысяч рублей можно приобрести б/у импортные модели либо купить отечественный продукт от Stels или «Русской Механики».

Варианты моделей снегоходов:

1. IRBIS Dingo T200 (цена — 249 900 рублей)

2. «STELS Капитан-150» (269 000 рублей)

3. IRBIS SF200L (299 900 рублей)

4. «РМ Буран Лидер» (369 000 рублей)

5. «РМ Тайга Варяг 500» (459 000 рублей).

Помимо туристического также можно рассмотреть утилитарный снегоход, если он нужен для бытовых работ (перевозка тяжелого груза).

IRBIS Dingo T200. Avito.ru

Какой снегоход подойдет опытному: как выбрать, цена и модели

Опытный пользователь снегоходов не так ограничен в выборе определенного типа аппарата. В данном случае необходимо обратить больше внимания на следующие технические характеристики модели:

· мощность двигателя (чем выше — тем быстрее, сильнее и больше потребляет топлива);

· тип двигателя (двухтактовый или четырехтактовый);

· объем бака и расход топлива;

· размер гусеницы;

· передняя подвеска;

· расстояние между лыжами;

· ветровое стекло;

· подножки;

· ширина сиденья;

· базовая комплектация.

Опытные водители могут присмотреться к моделям в ценовом сегменте от 800 тысяч рублей до 1,5-2 миллионов (и выше). До 700 тысяч — иностранные снегоходы с пробегом либо лучшие отечественные представители. От 700 тысяч до 1 миллиона — импортные линейки от Yamaha, Ski-Doo, Arctic Cat и Polaris. Единственная проблема состоит в том, что новые иностранные снегоходы сейчас в дефиците в России.

Поэтому многие любители активного отдыха присматриваются к снегоходам с пробегом. Подобрать подходящий вариант и быть уверенным в надежности продавца поможет Авито Авто: в карточках продавца всегда можно ознакомиться с рейтингом и отзывами других пользователей.

Варианты моделей снегоходов:

1. Polaris Axys PRO RMK 800 163 (750 000 рублей)

2. BRP Lynx Adventure LX 4 т 600 Ace (899 000 рублей)

3. BRP Lynx 59 Ranger (1 950 000 рублей)

4. Polaris 850 RMK Khaos (2 500 000 рублей)

5. Yamaha Sidewinder (2 590 000 рублей).