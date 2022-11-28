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Сезон снегоходов

Сегодня, 14:10

Где покататься на снегоходах в России: места и цены

Мария Сальникова
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Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press
Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press
Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press
Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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Внутренний туризм набирает все большую популярность. Зимой это могут быть не только городские и горнолыжные прогулки, но и езда на снегоходах. Рассказываем о некоторых регионах, где можно с удовольствием покататься.

Планируя поездку, важно помнить, что для управления арендованным снегоходом водительское удостоверение не требуется, если предполагается поездка по короткому маршруту и под присмотром инструктора. Для самостоятельных и длительных поездок может понадобиться «корочка» тракториста-машиниста категории АI — это совсем не то же самое, что удостоверение водителя мотоцикла А1. Поэтому вопрос о необходимости иметь документы желательно выяснить заранее.

Разрабатывая самостоятельный маршрут, следует учитывать, что в большинстве случаев топливо и необходимое снаряжение потребуется оплатить отдельно. Собрали не только популярные, но и необычные места.

Якутия

Что учесть:

Сезон катаний начинается с середины ноября и заканчивается в марте. В Якутии зимой прохладно, вернее, очень холодно: «полюс холода» Оймякон находится именно здесь. За счет сухого воздуха и сильного ветра запросто можно получить обморожение. Поэтому, выбираясь в регион из центра России, нечего даже думать о в привычных синтепоновых куртках и вязаных шапках. Нужна серьезная экипировка.

Как добраться:

В Якутске и Нерюнгри есть аэропорты, но прямых рейсов в них не так много, если вылет не из Москвы. Зато налажено железнодорожное сообщение со множеством российских городов.

Маршруты и стоимость:

Средняя длина трассы для новичков — 10-20 км. Стоимость часа катания — от 3500 рублей.

Чаще всего предлагаются маршруты длиной 30-50 км. Они предполагают пересеченную местность, поэтому занимают несколько часов. Стоимость проката снегохода на сутки — от 14 000 до 25 000 рублей.

Можно найти экстремальные туры на горных снегоходах.

Сахалин

Что учесть:

На острове муссонный климат: высокая влажность, но умеренно низкая по сравнению с Якутией температура.

Как добраться:

Только самолетом до Южно-Сахалинска, вопрос с морскими перевозками пока не решен.

Маршруты и стоимость

Популярны катания вдоль побережья длительностью 1-4 часа. Стоимость поездки зависит от вида снегохода и начинается от 3500 рублей.

Можно купить экскурсию, в цену которой включено катание на снегоходах — от 20 000 с человека (перелет и проживание оплачиваются отдельно).

Отдых на снегоходах. Фото Global Look Press
Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press

Чукотка

Что учесть:

Некоторые населенные пункты находятся за полярным кругом, поэтому при планировании поездки стоит уточнить «расписание» полярной ночи. Наиболее удачный период для катания: февраль — апрель.

Как добраться:

Только авиасообщение — аэропорт расположен в Анадыре. Железной дороги на Чукотке нет.

Маршруты и стоимость

Популярные трассы располагаются в окрестностях бухты Провидения, однако можно покататься и в пределах города: тундра начинается сразу по выезде из Анадыря.

Цена часа поездки: от 3000 до 5000 рублей.

Краткосрочная аренда — это не только отдых, но и способ подобрать снегоход по душе. Подходящую модель впоследствии удобно искать на «Авито Авто», где представлено около 40 тысяч объявлений с самыми разнообразными моделями

Сибирь

Хакасия

Что учесть:

Село Приисковое, считающееся аналогом Куршевеля в кругах ценителей, находится именно в Хакасии.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Абакана.

Маршруты и стоимость:

В Приисковом представлены различные виды трасс, есть горные маршруты. Аренда снегохода на сутки будет стоить 20 000-25 000 тысяч, в такую же сумму обойдутся услуги инструктора.

Омск

Что учесть:

Маршруты есть как на территории области, так и в городской черте. Есть большой выбор точек проката, которые, помимо снегохода, дают в аренду необходимую защитную экипировку для взрослых и детей. Туристы могут выбрать как отдельный пункт аренды, так и в комплексе с проживанием на базе отдыха или в санатории.

Как добраться:

Самолетом или поездом,транспортная доступность региона хорошая.

Маршруты и стоимость:

В пределах Омска есть возможность взять снегоход на час, стоимость услуги — от 2500 рублей. Трассы рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов. Прокат на сутки обойдется в среднем в 20 000.

Отдых на снегоходах. Фото Global Look Press
Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press

Томск

Что учесть:

Как и в Омске, здесь можно найти базу для тренировок в пределах города. Продолжительность проката: от 10 минут. Часто на базе за дополнительную плату можно получить и вводный курс обучения от инструктора.

Как добраться:

Самолетом или поездом.

Маршруты и стоимость:

Трассы по прямой и по пересеченной местности (поле, лес). В среднем час проката — от 4000 рублей.

Урал

Челябинск

Что учесть:

В «самом суровом» городе России зимой довольно низкие температуры, что позволяет в сезон кататься даже по водоемам.

Как добраться:

Самолетом или поездом.

Маршруты и стоимость:

В Челябинской области расположено несколько баз, специализирующихся на прокате снегоходов. Поэтому существуют варианты как для новичков, передвигающихся под присмотром инструктора, так и сложные трассы через реки и озера, с подъемами и спусками, точками для разгона и т.д. В среднем час катания обходится в 3500 рублей.

Ханты-Мансийск

Что учесть:

Традиционно ХМАО считается регионом, в котором приоритетен этнотуризм и катание на упряжках хаски. Но это потому, что для местных жителей снегоходы — повседневность, а не развлечение.

Обычно для повседневной жизни используются транспортные или туристические снегоходы. Выбрать подходящий можно на «Авито Авто» с удобным поиском, позволяющим фильтровать транспортные средства по восьми параметрам: тип, марка, модель, мощность, год выпуска, объем двигателя, количество пассажиров и даже ширина гусеницы.

Как добраться:

Самолетом до Ханты-Мансийска. Поезда непосредственно в столицу округа не ходят, но можно добраться из соседних городов (примерно за 300 км от места назначения).

Маршруты и стоимость:

Прямо в городе построена трасса с искусственными препятствиями, но можно найти базу за городом и разогнаться по льду. Стоимость часа поездки — от 2500 до 8000 рублей.

Снегоход. Как выбрать снегоход новичку и опытному

Екатеринбург

Что учесть:

В регионе умеренный климат. Однако необходимо иметь с собой не только защитный шлем, балаклаву, очки, но и теплый костюм с варежками.

Как добраться:

Самолетом или поездом.

Маршруты и стоимость:

Есть возможность проехать по «готовым» трассам или проложить собственный путь. Стоимость часа поездки начинается от 2000, аренда на весь день — от 15 000 рублей. Предложения включают маршруты длительностью 2 часа или 1-2 суток.

Отдых на снегоходах. Фото Global Look Press
Отдых на снегоходах.
Фото Global Look Press

Ленинградская область

Что учесть:

В Европейской части России выбор мест отдыха гораздо шире, чем за Уральскими горами. Поэтому базы со снегоходами расположены не только в Ленинградской области (Лупполово, Старая Свирица и т.д.), но и в пригородах Санкт-Петербурга (Зеленогорск).

Маршруты и стоимость:

Есть «прямые» и сложные маршруты по склонам и по равнинной местности. Стоимость зависит не только от типа снегохода и его марки, но и от удаленности базы от города: чем дальше от Петербурга, тем дешевле. Средняя цена за час: 2000-3000 рублей.

Подмосковье

Что учесть:

В Подмосковье, пожалуй, самый большой выбор мест отдыха и проката и самое большое разнообразие услуг. Базы со снегоходами расположены по всему Подмосковью и Новой Москве: Целеево, Серпухов, Мытищи, Балашиха, Солнечногорск. Некоторые компании даже осуществляют доставку снегоходов к месту катания.

Маршруты и стоимость:

Стоимость зависит от типа снегохода, сложности трассы и комплекса услуг, которые входят в аренду. Минимальная стоимость: 2500-3000 рублей в час.

Снегоход
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