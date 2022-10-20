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Расставь приоритеты!

Сегодня, 09:00

«Безопасный переход дороги на перекрестке». Видео

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Перекресток — место пересечения путей и интересов различных участников дорожного движения, среди которых пешеходы являются наиболее уязвимой группой.

Для безопасного пересечения перекрестка необходимо знать и соблюдать Правила дорожного движения и правила приоритета на перекрестках, о них мы наглядно расскажем в ролике, созданном для социальной кампании «Расставь приоритеты!», реализуемой ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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