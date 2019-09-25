Участники форума «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» в Сочи пройдут обучение в РМОУ

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) выступит образовательным партнером Экономического форума регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции», который пройдет в Сочи на горном курорте «Роза Хутор» с 30 октября по 1 ноября 2019 года. Все участники по итогам обучения получат сертификаты университета.

Организаторы форума — администрация Краснодарского края и курорт «Роза Хутор» при поддержке Минэкономразвития, Ростуризма и Минпромторга. В качестве спикеров выступят заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, глава Ростуризма Зарина Догузова и другие представители профессионального сообщества.

Образовательные курсы от РМОУ состоятся 1 ноября.

«В своей деятельности РМОУ сочетает черты классического учебного заведения и бизнес-школы. Все наши образовательные продукты заточены на овладение современными технологиями спортивного менеджмента, — сказал профессор, академик РАО, ректор РМОУ Лев Белоусов. — В рамках Экономического форума регионов России «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции» для участников пройдут семинары в формате тренингов и деловых игр по направлениям «Менеджмент и маркетинг в спорте» и «Гостеприимство в туризме». Все участники по итогам обучения получат сертификаты университета».

Всего в программе форума три дня дискуссионных сессий и семинаров. Первый день будет посвящен вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Основные темы сессий — актуальная проблематика поддержки бизнеса и развития территорий, реализация нацпроектов, ФЦП. Во второй день планируются две параллельные деловые программы, содержащие лучшие кейсы и инициативы в отрасли.