Мы не ценим, какая у нас могучая борьба. В XXI веке все рекорды ЧМ — у вольников и классиков из России

Простые цифры.

В Астане завершился чемпионат мира по спортивной борьбе.

Российские вольники выдали лучший турнир за пять лет, классики — один из трех худших в этом веке, а все вместе, с женщинами — крепкий средний итог. Средний — конечно же, для себя, с оглядкой на те успехи, которые показали за последние 25 лет.

Работая с итогами, мы решили пройти все ЧМ до начала века и поразились нашим результатам. Все лучшие достижения, и с большим отрывом, в XXI веке принадлежат российским борцам. Мы воспринимаем нашу борьбу как должное, хвалим американцев, японцев, иранцев и хвалим по делам — но как насчет того, чтобы вглядеться в себя?

— В XXI веке Россия выигрывала общий медальный зачет на чемпионатах мира 14 раз (имеются в виду совместные ЧМ мужчин и женщин, отдельные женские мы не считали). Япония — 5 раз, США — 2 раза. Отрыв от Японии почти в 3 раза, и Япония ни разу не выигрывала зачет благодаря мужчинам-вольникам или классикам — только благодаря женщинам.

— Два лучших результата по количеству золотых медалей в общем зачете принадлежат России. 10 золотых медалей на ЧМ-2018 и 9 золотых медалей на ЧМ-2019. Третье место делят 4 страны (в том числе Россия) — по 7 золотых медалей на нескольких ЧМ.



— Три лучших результата по количеству медалей всех достоинств на ЧМ принадлежат России: 19 медалей в 2019-м, 18 медалей в 2021-м, 16 общих в 2010-м.

— Россия выигрывала медальный зачет рекордное количество раз — 8 чемпионатов мира подряд! Ни одна страна не выигрывала больше трех подряд.

— Лучший результат в вольной борьбе на чемпионатах мира в XXI веке — у россиян. В 2007 году на ЧМ в Баку они взяли 6 золотых. На ЧМ-2014 и ЧМ-2019 — по 5 золотых. До ЧМ-2026 ни одна другая страна не брала даже 5 золотых, теперь это достижение повторили американцы — в Астане они взяли 5.

Но важно учесть — в 2007 году весовых категорий было 7, сейчас 10. Удельный вес медали упал на 30%. Чтобы повторить достижение 2007 года, математически нужно брать 8,57 золотой медали из 10 (округляя — 9).

— Лучший результат у классиков в XXI веке — у российских борцов. В 2018 году на ЧМ в Будапеште они взяли 6 золотых медалей. Невероятный успех, учитывая, что с 2001 до 2018 года никто не брал даже 3 золотые! В классике больше стран конкурируют за первые места — тут, помимо традиционно сильных в борьбе, есть еще мощная Скандинавия, Прибалтика, Венгрия, не так сдали позиции Болгария и Беларусь, а Грузия, Турция и Азербайджан сильнее, чем в вольной.

Ибрагим Ибрагимов. Фото Федерация спортивной борьбы России

После успеха России в 2018-м никто не брал даже 5 золотых, но трижды брали по 4 золота иранские классики. В 2026-м они установили рекорд в XXI веке по общему количеству медалей на ЧМ, побив наше достижение в 8 медалей — 9 наград разных достоинств. Это единственный серьезный рекорд в новом веке, который мы отдали.

Какое место по успешности занимает ЧМ-2026 среди 21 ЧМ, которые Россия провела в этом веке? Тут надо делать абсолютный и относительный зачет — с учетом увеличения весовых категорий и без. Представим сначала абсолютный зачет среди всех стилей (вольники, классики, женщины). Потом отдельно посчитаем вольников и классиков.

Топ-5 самых успешных ЧМ для России в XXI веке

1) ЧМ-2018. 10 золотых медалей. 13 медалей всего. 1 место в медальном зачете. Самый успешный ЧМ для российских борцов всех стилей в абсолютном зачете (учитывается только количество золотых).

2) ЧМ-2019. 9 золотых. 19 медалей всего. 1 место в зачете

3) ЧМ-2007. 7 золотых. 13 медалей всего. 1 место в зачете.

4) ЧМ-2014. 6 золотых. 15 медалей всего. 1 место в зачете.

5) ЧМ-2010. 5 золотых. 16 медалей всего. 1 место в зачете.

Затем идут ЧМ-2009, -2002, -2005, -2003, -2001. ЧМ-2026 без учета весовых займет 13-е место из 21 ЧМ. С 4 золотыми медалями турнир 2026 года делит 13-ю строчку с ЧМ-2015 и ЧМ-2021, но проигрывает им из-за 3-го места в общекомандном зачете.

В относительном зачете ЧМ-2026 будет стоять еще ниже — на 15-м месте. Падение удельного веса медалей из-за роста весовых. Например, в 2007 году мы взяли 7 золотых из 21 возможного во всех весах всех стилей. Это 33,3% золота от разыгрываемого на турнире. В 2026-м мы взяли всего 4 золота из 30 возможных во всех стилях — это уже 13,3% от общего пирога. Главным образом мы потеряли позиции из-за провала классиков.

Теперь подсчитаем самые успешные ЧМ в XXI веке для наших вольников-мужчин. Сначала абсолютный зачет без увеличения весовых.

Фото Global Look Press

Топ-5 самых успешных чемпионатов мира в XXI веке

1) ЧМ-2007. 6 золотых медалей. 7 медалей всех достоинств. Первое место в зачете.

2) ЧМ-2019. 5 золотых медалей. 9 медалей всех достоинств. Первое место в зачете.

3) ЧМ-2014. 5 золотых медалей. 6 медалей всех достоинств. Первое место в зачете.

4) ЧМ-2010. 4 золотые медали. 7 медалей всех достоинств (при 7 весовых). Первое место в зачете.

5) ЧМ-2018. 4 золотые медали. 7 медалей всех достоинств (при 10 весовых). Первое место в зачете.

Чемпионат мира 2026 года в абсолютном зачете поделит 9-11-е места. 3 золота и 9 медалей общих. По количеству общих медалей он даже войдет в дележ первого места с нашим лучшим результатом в 2019 году.

В относительном зачете, с учетом увеличения весовых категорий, ЧМ-2026 займет 12-е место из 21 ЧМ. Медали на турнирах с 7 весовыми добывались в более жесткой конкуренции, их удельный вес выше на треть.

Можно ли говорить, что в вольной борьбе у нас спад после 2018-2019 годов? Однозначно так сказать нельзя. С ростом весовых изменился сам профиль ЧМ, который требует теперь большей глубины состава. Подготовить 10 золотых медалистов на 10 весов — задача утопическая. Концентрация сил размывается. Общую глубину состава, количество сильных вольников мы как раз не потеряли — на ЧМ-2026 взяты медали в 9 весовых из 10, как и в триумфальный 2019-й.

Но качество стало хуже — золотых медалей мы теперь берем не 50-55% в среднем от общих наград, как в лучшие годы, а примерно 30%. Это объясняется ростом конкуренции со стороны США, которые провели реформу борцовской системы (теперь там юноши могут тренироваться со взрослыми) и которые в целом стали гораздо сильнее интересоваться борьбой. И объясняется событиями, которые последовали в России после февраля 2022 года — отстранения, санкции, резкое сокращение международных стартов. Сейчас санкции стали отменять, снова допуск с флагом и гимном, больше стартов — и сразу лучший чемпионат мира с 2021 года. Посмотрим, что будет дальше.

Роман Власов. Фото Global Look Press

У классиков ситуация гораздо хуже, и вряд ли тут причины только в политике и росте конкуренции. Конечно, Иран сделал большой рывок за последние 2-3 года, но весовых огромное множество, а медалей у нас совсем мало. ЧМ-2023 стал для России худшим в XXI веке — всего 1 медаль (бронза). ЧМ-2026 и ЧМ-2024 стали вторыми худшими в истории — только по 2 медали. Последний раз наши классики брали золото в 2021 году — тогда выиграл Роман Власов в 77 кг. То есть 4 ЧМ подряд (в 2022-м не участвовали) у нас нет золота. До 2023 года только один раз в новом веке российские классики не взяли на ЧМ золотой медали — в 2017 году.

Трудно разобраться в причинах. На смену поколений списать не получается — да, Власов и Евлоев закончили, но у нас и раньше уходили великие и их всегда было кому заменить. Есть версия, что начинает сказываться демография, в стране не хватает занимающихся, но это мнение спорное. В Японии (и Иране тоже) рождаемость сильно упала, но золото в классике есть. Азербайджан (2 золота на ЧМ-2026) значительно уступает нам по населению, как и Армения, но держится хорошо. Да и Беларусь взяла золото в Астане.

Популярность борьбы, количество секций и хороших детских тренеров — другой вопрос. Тут нам нечего сказать, потому что нужно опираться на конкретные данные. Но в Мордовии школа работает исправно, Али Ильясов в этом году взял серебро на ЧМ до 23 лет. В Новосибирске занимающихся тоже хватает, не говоря уже об Ингушетии и Чечне, где ковры и хорошие тренеры есть в самых глухих селах. Единственное золото на ЧМ-2026 до 23 лет у нас взял как раз чеченец Эзру Закриев. Так что сильные школы никуда не делись, и страна не могла разучиться бороться за 5 лет (в 2021-м наши классики взяли 8 медалей на ЧМ, больше всех, пусть и только с одним золотом).

Муса Евлоев. Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Есть мнение, что русские дети больше не идут в классику, как они больше не идут в вольную, и все места в секциях заняли другие нации. Это неправда. На ЧМ-2025 русский классик, воспитанник питерской школы Александр Комаров выиграл золото в 87 кг — правда, за сборную Сербии.

В позапрошлом году я лично был в Енисейске, откуда вышел бронзовый призер ЧМ-2015 по классике Адам Курак. В городке исправно работает большая академия греко-римской борьбы. Стоит она в красивейшем месте, на набережной Енисея, у Богоявленского собора, и все занимающиеся (коих немало) — крепкие русские дети. Так что классику у нас по-прежнему любят, и такие результаты трудно с ходу объяснить. Нужны серьезные исследования, доступ ко всем данным, встречи с высшим руководством борьбы. Возможно, это нормальный временный спад.