Мамиашвили считает, что российские борцы могли лучше выступить на чемпионате мира

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что национальная команда может добиться более высоких результатов, чем на завершившемся чемпионате мира в Астане.

Российские спортсмены завоевали 14 медалей — четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых.

«Мы способны на лучшее, объективно. Ребята, которые победили, показали это через «не могу». У нас серьезнейший резерв и опытнейшие спортсмены. Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Абдулрашид Садулаев. Много не надо: правильно, точно, дисциплинированно выстроить подготовку и соревновательную практику за время, оставшееся до Олимпийских игр, и все будет нормально.

Я доволен тем, что у нас есть команда, ее руководство, люди, которые искренне желают победы. А это самое главное. Возможности у нас есть, конечно, не без сложностей, но у нас есть все, чтобы достойно представлять нашу великую страну», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходил в Астане с 24 октября по 1 ноября.