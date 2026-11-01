Смирновой проведут операцию после травмы глаза на чемпионате мира по борьбе

Российской спортсменке Елизавете Смирновой потребуется операция на глазу после травмы, которую она получила на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, сообщила ее тренер Наталья Смирнова.

27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Из-за повреждения роговицы врачи не допустили Смирнову к продолжению турнира.

«Лиза сегодня сразу после прилета прошла повторное обследование в Махачкале. Завтра в 9 утра ей предстоит госпитализация — глаз будут оперировать, поскольку первоначальной помощи, оказанной в Казахстане сразу после травмы, оказалось недостаточно для дальнейшего заживления — рана слишком большая. Плюс начались вспышки зрения. Консервативное лечение не поможет», — приводит слова Смирновой ТАСС.

Ранее Смирнова обвинила Тернер в умышленном нанесении вреда здоровью ее подопечной и заявила о подготовке судебного иска к американке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане проходит с 24 октября по 1 ноября.