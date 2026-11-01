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Смирновой проведут операцию после травмы глаза на чемпионате мира по борьбе

Никита Давыдов

Российской спортсменке Елизавете Смирновой потребуется операция на глазу после травмы, которую она получила на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане, сообщила ее тренер Наталья Смирнова.

27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Из-за повреждения роговицы врачи не допустили Смирнову к продолжению турнира.

«Лиза сегодня сразу после прилета прошла повторное обследование в Махачкале. Завтра в 9 утра ей предстоит госпитализация — глаз будут оперировать, поскольку первоначальной помощи, оказанной в Казахстане сразу после травмы, оказалось недостаточно для дальнейшего заживления — рана слишком большая. Плюс начались вспышки зрения. Консервативное лечение не поможет», — приводит слова Смирновой ТАСС.

Ранее Смирнова обвинила Тернер в умышленном нанесении вреда здоровью ее подопечной и заявила о подготовке судебного иска к американке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане проходит с 24 октября по 1 ноября.

Источник: ТАСС
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Сборная России по борьбе
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