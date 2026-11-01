Садулаев проиграл Снайдеру, но Россия взяла четыре золота. Итоги чемпионата мира по борьбе
Сборная России завоевала 14 медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане — четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых. По количеству золота россияне заняли третье место, уступив США (7) и Ирану (6). Это лучший результат национальной команды с 2021 года.
Соревнования проходили с 24 октября по 1 ноября на «Барыс Арене», где разыгрывалось 30 комплектов медалей — по десять в греко-римской, женской и вольной борьбе. Изначально турнир должен был состояться в Бахрейне, но Объединенный мир борьбы (UWW) перенес его в Казахстан из-за геополитической обстановки и сложностей с международными перелетами.
В мае 2026 года UWW полностью снял ограничения с российских и белорусских борцов, разрешив им использовать национальную символику. Россияне впервые с 2019 года выступали на чемпионате мира под своим флагом, а во время награждений победителей звучал государственный гимн. Впервые его исполнили 28 октября после победы Алины Касабиевой, которая стала первой российской чемпионкой мира по женской борьбе за семь лет.
Две медали в греко-римской борьбе, три — в женской
Первую награду российской сборной принес Артур Саргсян, выступавший в категории до 97 кг. В полуфинале он победил олимпийского чемпиона Парижа и действующего чемпиона мира иранца Мохаммадхади Сарави — 5:1, однако в решающей схватке уступил белорусу Кириллу Маскевичу — 1:7. Для россиянина это третья медаль мировых первенств: после бронзы 2021 года он второй сезон подряд завоевал серебро.
Бронзу в категории до 63 кг выиграл Сергей Емелин. В поединке за третье место бронзовый призер Олимпиады в Токио досрочно победил представляющего Катар Арефа Мохаммади — 9:0 за две минуты и пять секунд. Россиянин вернулся на пьедестал чемпионата мира впервые с 2019 года, когда стал серебряным призером.
Главного успеха в женской борьбе добилась Алина Касабиева (до 65 кг). На пути к финалу россиянка досрочно победила китаянку Фэн Юнсинь и представительницу Узбекистана Набиру Эсенбаеву — обеих со счетом 10:0, а в полуфинале обыграла украинку Соломию Винник (8:4). В решающей схватке ей противостояла чемпионка мира-2021 Ирина Рингачи из Молдавии, которой Касабиева проиграла в финале молодежного ЧМ-2024.
После первого периода россиянка вела 2:1, но во втором Рингачи вышла вперед — 3:2. За 43 секунды до окончания Касабиева прошла в ноги, подняла соперницу и перевела ее в партер, вернув преимущество. Еще одна успешная атака установила окончательный счет 6:3.
Бронзу в категории до 62 кг завоевала Амина Танделова. В схватке за третье место с нигерийкой Эстер Коловоле она уступала 0:3 после первого периода и проигрывала 2:3 за несколько секунд до окончания. Однако россиянка успела провести четырехбалльный прием, который судьи подтвердили после видеопросмотра. Из-за неудачного протеста нигерийской стороны счет стал 7:3.
Еще одну бронзу выиграла Екатерина Вербина (до 55 кг). После поражения в четвертьфинале от украинки Натальи Кливчутской она победила представительницу Северной Македонии Веронику Консевич, а в поединке за третье место досрочно одолела турчанку Тубу Демир — 11:0. Год назад Вербина стала серебряным призером чемпионата мира.
Садулаев впервые выиграл бронзу, Магомедов упустил огромное преимущество
Одним из главных участников соревнований по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Шестикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион выступал в категории до 97 кг. В четвертьфинале он встретился со своим многолетним соперником американцем Кайлом Снайдером. Россиянин вел 4:1, однако позволил сопернику сравнять счет. При результате 4:4 победу присудили Снайдеру благодаря последнему результативному действию.
Американец впоследствии завоевал золото, а Садулаев продолжил борьбу за бронзу. Россиянин победил турка Алперена Токгеза (7:3), а в поединке за третье место оказался сильнее поляка Збигнева Барановски — 5:0. После турнира Садулаев рассказал, что выступал с недолеченной травмой колена, которое вновь побеспокоило его во время встречи со Снайдером. До Астаны россиянин никогда не становился бронзовым призером чемпионата мира.
В категории до 65 кг бронзу завоевал чемпион мира-2021 Абасгаджи Магомедов. В четвертьфинале он вел со счетом 12:3 против 20-летнего американца Бо Бассетта, но позволил сопернику отыграться и уступил — 13:14. После выхода Бассетта в финал Магомедов получил возможность побороться за третье место. Россиянин разгромил канадца Пеймана Биабани (10:0), а затем победил представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева — 3:2.
Три золота российских вольников
Первое золото российским вольникам принес Ибрагим Ибрагимов в категории до 70 кг. На пути к финалу он одержал четыре победы, в том числе над японцем Юмой Томиямой (5:0) и монголом Тулгой Тумур-Очиром (3:2). В решающей схватке россиянин встретился с четырехкратным призером мировых первенств Эрназаром Акматалиевым из Кыргызстана и победил 5:2, впервые став чемпионом мира.
В категории до 61 кг серебряным призером стал олимпийский чемпион Токио Заур Угуев. В финале он уступил иранцу Ахмаду Мохаммаднежаду Джавану — 2:9, хотя год назад победил его в решающей схватке чемпионата мира со счетом 11:2. До Астаны Угуев трижды выходил в финалы мировых первенств и неизменно выигрывал золото.
Еще одно серебро в категории до 125 кг завоевал Абдулла Курбанов. В полуфинале россиянин победил выступающего за Азербайджан Георгия Мешвилдишвили (5:0), однако в решающей схватке досрочно уступил иранцу Амиру Хоссейну Заре — 0:11.
Заключительный день чемпионата принес России еще два золота. В категории до 92 кг Аманула Гаджимагомедов встретился с американцем Трентом Хидли, которому уступил в финале ЧМ-2025 со счетом 8:12. На этот раз россиянин проигрывал 1:2, но на последних секундах провел двухбалльный прием — обратный пояс — и вышел вперед. Американская сторона запросила видеопросмотр, однако судьи подтвердили результативное действие. Гаджимагомедов победил 3:2, взяв реванш за прошлогоднее поражение.
Четвертое золото сборной России принес Иналбек Шериев (до 74 кг). Он начал турнир с трех досрочных побед со счетом 10:0, затем положил на туше иранца Амирмохаммада Яздани, а в полуфинале одолел представляющего Словакию Таймураза Салказанова — 3:1. В решающей схватке россиянину противостоял чемпион мира-2024 Нуркожа Кайпанов — единственный казахстанский борец, добравшийся до финала домашнего первенства.
Шериев победил со счетом 12:4, впервые став чемпионом мира среди взрослых. Два года назад россиянин завоевал бронзу в категории до 70 кг, где победителем стал Кайпанов, а теперь обыграл казахстанца в финале более тяжелого веса. За шесть схваток в Астане Шериев набрал 49 баллов, отдав соперникам только пять.
Также 1 ноября россияне завоевали две бронзовые медали. В категории до 79 кг Исмаил Ханиев победил монгола Сулдхуу Олонбаяра — 6:0, а в весе до 57 кг Абубакар Муталиев оказался сильнее Ислама Базарганова из Азербайджана — 6:2.
Дейк повторил достижение Садулаева, американцы не побили рекорд России
Одним из главных результатов чемпионата за пределами российской сборной стала победа американца Кайла Дейка в категории до 86 кг. В финале 35-летний борец одолел представляющего Азербайджан Арсения Джиоева — 3:2 — и стал пятикратным чемпионом мира. Ранее Дейк выигрывал золото в категориях до 74 и 79 кг, а теперь победил в третьем для себя весе.
До Дейка только два борца вольного стиля становились чемпионами мира в трех весовых категориях. Советский спортсмен Анатолий Белоглазов выигрывал золото в весах до 48, 52 и 57 кг, а Абдулрашид Садулаев — до 86, 92 и 97 кг. Кроме того, Дейк является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр и единственным борцом, выигравшим четыре титула NCAA в четырех разных весах.
Американские вольники выиграли в Астане пять золотых медалей, однако не смогли повторить рекорд сборной России в XXI веке. На чемпионате мира-2007 в Баку россияне завоевали шесть золотых наград в семи весовых категориях. С тех пор ни одной стране не удавалось добиться такого результата на одном мировом первенстве по вольной борьбе.