Садулаев проиграл Снайдеру, но Россия взяла четыре золота. Итоги чемпионата мира по борьбе

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на турнире в Казахстане.

Сборная России завоевала 14 медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане — четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых. По количеству золота россияне заняли третье место, уступив США (7) и Ирану (6). Это лучший результат национальной команды с 2021 года.

Соревнования проходили с 24 октября по 1 ноября на «Барыс Арене», где разыгрывалось 30 комплектов медалей — по десять в греко-римской, женской и вольной борьбе. Изначально турнир должен был состояться в Бахрейне, но Объединенный мир борьбы (UWW) перенес его в Казахстан из-за геополитической обстановки и сложностей с международными перелетами.

В мае 2026 года UWW полностью снял ограничения с российских и белорусских борцов, разрешив им использовать национальную символику. Россияне впервые с 2019 года выступали на чемпионате мира под своим флагом, а во время награждений победителей звучал государственный гимн. Впервые его исполнили 28 октября после победы Алины Касабиевой, которая стала первой российской чемпионкой мира по женской борьбе за семь лет.

Алина Касабиева. Фото Федерация спортивной борьбы России

Две медали в греко-римской борьбе, три — в женской

Первую награду российской сборной принес Артур Саргсян, выступавший в категории до 97 кг. В полуфинале он победил олимпийского чемпиона Парижа и действующего чемпиона мира иранца Мохаммадхади Сарави — 5:1, однако в решающей схватке уступил белорусу Кириллу Маскевичу — 1:7. Для россиянина это третья медаль мировых первенств: после бронзы 2021 года он второй сезон подряд завоевал серебро.

Бронзу в категории до 63 кг выиграл Сергей Емелин. В поединке за третье место бронзовый призер Олимпиады в Токио досрочно победил представляющего Катар Арефа Мохаммади — 9:0 за две минуты и пять секунд. Россиянин вернулся на пьедестал чемпионата мира впервые с 2019 года, когда стал серебряным призером.

Главного успеха в женской борьбе добилась Алина Касабиева (до 65 кг). На пути к финалу россиянка досрочно победила китаянку Фэн Юнсинь и представительницу Узбекистана Набиру Эсенбаеву — обеих со счетом 10:0, а в полуфинале обыграла украинку Соломию Винник (8:4). В решающей схватке ей противостояла чемпионка мира-2021 Ирина Рингачи из Молдавии, которой Касабиева проиграла в финале молодежного ЧМ-2024.

После первого периода россиянка вела 2:1, но во втором Рингачи вышла вперед — 3:2. За 43 секунды до окончания Касабиева прошла в ноги, подняла соперницу и перевела ее в партер, вернув преимущество. Еще одна успешная атака установила окончательный счет 6:3.

Бронзу в категории до 62 кг завоевала Амина Танделова. В схватке за третье место с нигерийкой Эстер Коловоле она уступала 0:3 после первого периода и проигрывала 2:3 за несколько секунд до окончания. Однако россиянка успела провести четырехбалльный прием, который судьи подтвердили после видеопросмотра. Из-за неудачного протеста нигерийской стороны счет стал 7:3.

Еще одну бронзу выиграла Екатерина Вербина (до 55 кг). После поражения в четвертьфинале от украинки Натальи Кливчутской она победила представительницу Северной Македонии Веронику Консевич, а в поединке за третье место досрочно одолела турчанку Тубу Демир — 11:0. Год назад Вербина стала серебряным призером чемпионата мира.

Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев. Фото Федерация спортивной борьбы России

Садулаев впервые выиграл бронзу, Магомедов упустил огромное преимущество

Одним из главных участников соревнований по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Шестикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион выступал в категории до 97 кг. В четвертьфинале он встретился со своим многолетним соперником американцем Кайлом Снайдером. Россиянин вел 4:1, однако позволил сопернику сравнять счет. При результате 4:4 победу присудили Снайдеру благодаря последнему результативному действию.

Американец впоследствии завоевал золото, а Садулаев продолжил борьбу за бронзу. Россиянин победил турка Алперена Токгеза (7:3), а в поединке за третье место оказался сильнее поляка Збигнева Барановски — 5:0. После турнира Садулаев рассказал, что выступал с недолеченной травмой колена, которое вновь побеспокоило его во время встречи со Снайдером. До Астаны россиянин никогда не становился бронзовым призером чемпионата мира.

В категории до 65 кг бронзу завоевал чемпион мира-2021 Абасгаджи Магомедов. В четвертьфинале он вел со счетом 12:3 против 20-летнего американца Бо Бассетта, но позволил сопернику отыграться и уступил — 13:14. После выхода Бассетта в финал Магомедов получил возможность побороться за третье место. Россиянин разгромил канадца Пеймана Биабани (10:0), а затем победил представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева — 3:2.

Ибрагим Ибрагимов. Фото Федерация спортивной борьбы России

Три золота российских вольников

Первое золото российским вольникам принес Ибрагим Ибрагимов в категории до 70 кг. На пути к финалу он одержал четыре победы, в том числе над японцем Юмой Томиямой (5:0) и монголом Тулгой Тумур-Очиром (3:2). В решающей схватке россиянин встретился с четырехкратным призером мировых первенств Эрназаром Акматалиевым из Кыргызстана и победил 5:2, впервые став чемпионом мира.

В категории до 61 кг серебряным призером стал олимпийский чемпион Токио Заур Угуев. В финале он уступил иранцу Ахмаду Мохаммаднежаду Джавану — 2:9, хотя год назад победил его в решающей схватке чемпионата мира со счетом 11:2. До Астаны Угуев трижды выходил в финалы мировых первенств и неизменно выигрывал золото.

Еще одно серебро в категории до 125 кг завоевал Абдулла Курбанов. В полуфинале россиянин победил выступающего за Азербайджан Георгия Мешвилдишвили (5:0), однако в решающей схватке досрочно уступил иранцу Амиру Хоссейну Заре — 0:11.

Заключительный день чемпионата принес России еще два золота. В категории до 92 кг Аманула Гаджимагомедов встретился с американцем Трентом Хидли, которому уступил в финале ЧМ-2025 со счетом 8:12. На этот раз россиянин проигрывал 1:2, но на последних секундах провел двухбалльный прием — обратный пояс — и вышел вперед. Американская сторона запросила видеопросмотр, однако судьи подтвердили результативное действие. Гаджимагомедов победил 3:2, взяв реванш за прошлогоднее поражение.

Четвертое золото сборной России принес Иналбек Шериев (до 74 кг). Он начал турнир с трех досрочных побед со счетом 10:0, затем положил на туше иранца Амирмохаммада Яздани, а в полуфинале одолел представляющего Словакию Таймураза Салказанова — 3:1. В решающей схватке россиянину противостоял чемпион мира-2024 Нуркожа Кайпанов — единственный казахстанский борец, добравшийся до финала домашнего первенства.

Шериев победил со счетом 12:4, впервые став чемпионом мира среди взрослых. Два года назад россиянин завоевал бронзу в категории до 70 кг, где победителем стал Кайпанов, а теперь обыграл казахстанца в финале более тяжелого веса. За шесть схваток в Астане Шериев набрал 49 баллов, отдав соперникам только пять.

Также 1 ноября россияне завоевали две бронзовые медали. В категории до 79 кг Исмаил Ханиев победил монгола Сулдхуу Олонбаяра — 6:0, а в весе до 57 кг Абубакар Муталиев оказался сильнее Ислама Базарганова из Азербайджана — 6:2.

Кайл Дэйк. Фото Global Look Press

Дейк повторил достижение Садулаева, американцы не побили рекорд России

Одним из главных результатов чемпионата за пределами российской сборной стала победа американца Кайла Дейка в категории до 86 кг. В финале 35-летний борец одолел представляющего Азербайджан Арсения Джиоева — 3:2 — и стал пятикратным чемпионом мира. Ранее Дейк выигрывал золото в категориях до 74 и 79 кг, а теперь победил в третьем для себя весе.

До Дейка только два борца вольного стиля становились чемпионами мира в трех весовых категориях. Советский спортсмен Анатолий Белоглазов выигрывал золото в весах до 48, 52 и 57 кг, а Абдулрашид Садулаев — до 86, 92 и 97 кг. Кроме того, Дейк является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр и единственным борцом, выигравшим четыре титула NCAA в четырех разных весах.

Американские вольники выиграли в Астане пять золотых медалей, однако не смогли повторить рекорд сборной России в XXI веке. На чемпионате мира-2007 в Баку россияне завоевали шесть золотых наград в семи весовых категориях. С тех пор ни одной стране не удавалось добиться такого результата на одном мировом первенстве по вольной борьбе.