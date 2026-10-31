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Борец Ибрагимов выиграл золото чемпионата мира с разрывом мениска

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов выиграл чемпионат мира в Астане с разрывом мениска колена. По словам 25-летнего спортсмена, после возвращения в Россию ему, вероятно, сразу предстоит операция.

Ибрагим Ибрагимов.Ибрагимов стал чемпионом мира по вольной борьбе. Россиянин принес стране второе золото турнира в Астане

«В идеальной форме я, конечно, не был, цитирует ТАСС Ибрагимова. Но это чемпионат мира: люди, которые сюда отбираются, готовы выйти бороться даже на одной ноге. Когда выходишь на ковер, о боли уже не думаешь».

Ибрагимов завоевал золото ЧМ в Астане в весовой категории до 70 кг, в финале он победил Эрназара Акматалиева из Киргизии.

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Источник: ТАСС
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Ибрагимов взял золото чемпионата мира по борьбе в Астане
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