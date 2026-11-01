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Вольная борьба: результат Исмаила Ханиева на чемпионате мира в Астане 1 ноября 2026

Борец Ханиев завоевал бронзу чемпионата мира в Астане

Никита Давыдов

Российский борец вольного стиля Исмаил Ханиев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Астане в весовой категории до 79 кг.

В схватке за третье место россиянин победил представителя Монголии Сулдхуу Олонбаяра — 6:0.

Ранее Ханиев уступил американцу Леви Хайнсу (1:8) в четвертьфинале, однако получил возможность побороться за бронзу после выхода соперника в финал.

Эта награда стала для сборной России 11-й на турнире. На счету российских борцов два золота, три серебра и шесть бронзовых медалей.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября.

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Сборная России по борьбе
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