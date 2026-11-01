Мамиашвили — о победе Ибрагимова на ЧМ: «Несмотря на тяжелейшую травму, разрыв мениска, он проявил характер»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Ибрагима Ибрагимова на чемпионате мира в Астане. 25-летний россиянин завоевал золото в весовой категории до 70 кг, победив в финале Эрназара Акматалиева из Киргизии.

«Поздравляю Ибрагима! Он проявил свои лучшие качества. И несмотря на тяжелейшую травму, разрыв мениска, он все равно победил, проявил характер. Это ярчайший пример для других, что, несмотря ни на что, всегда есть возможности для реализации своих задач и целей. И Ибрагимов это продемонстрировал на чемпионате мира, победив в финале», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Чемпионат мира завершится 1 ноября.

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