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Чемпионат мира по вольной борьбе в Астане: результат финала до 70 кг, победа Ибрагимова 31 октября 2026

Ибрагимов взял золото чемпионата мира по борьбе в Астане

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский борец вольного стиля Ибрагим Ибрагимов стал победителем чемпионата мира в Астане в весовой категории до 70 кг.

В финале 25-летний россиянин победил представителя Киргизии Эрназара Акматалиева. Для Ибрагимова это первое золото и первая медаль на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Астане (Казахстан) с 24 октября по 1 ноября. Для России это второе золото на турнире — ранее Алина Касабиева стала победительницей соревнований в весовой категории до 65 кг.

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Ибрагим Ибрагимов
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